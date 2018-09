El padre de Georgina se encuentra enfermo en Argentina Cristiano Ronaldo llamó la atención a Georgina por su actitud con una camarera

Cuando Georgina Rodríguez comenzó una nueva y glamurosa vida en Turín junto a Cristiano Ronaldo, probablemente no se imaginaba el huracán mediático que su familia iba a desatar en España. El programa ‘Sálvame’ dio voz a la abuela y al tío de la novia del astro portugués, quienes recriminaron la precaria situación en la que viven mientras Georgina presume de un lujoso tren de vida en Italia. Pero lo peor estaba por llegar. Y es que, cuando parecía que la de Jaca solo contaba con el apoyo incondicional de su hermana Ivana, ha salido a la luz otro familiar muy cercano y desconocido hasta el momento, que ha cargado las tintas contra la novia de Cristiano en el espacio de Telecinco.

En Castellón de la Plana vive Patricia, hermana por parte de padre de Georgina, que actualmente tiene 30 años, seis más que la novia de Ronaldo. Esta joven asegura sentirse muy dolida por el abandono que sufre su progenitor por parte de Georgina, quien solo le ha visitado en Argentina una vez en los dos últimos años, a pesar de que se encuentra enfermo y postrado en una cama. “Me gustaría verlo, hace siete años que no lo veo”, explica Patricia, quien por motivos económicos no puede viajar a Buenos Aires. Aun así, frente a la cámara, solo desea cosas buenas para su hermana: “Estoy contenta y feliz de que esté bien y haya tenido esa suerte”, a lo que añade: “me gustaría estar con mi padre y con mis hermanas”.

Estas declaraciones chocan, no obstante, con las realizadas por esta desconocida hermana de Georgina en conexión telefónica con ‘Sálvame’: “Le pedí una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo y me dijo que no quería molestarlo”.

Patricia perdió a su madre con 11 años y, tras vivir un tiempo junto a Ivana, Georgina y la madre de estas, Ana María, fue internada en un reformatorio en Huesca cuando tenía 15 años. Dos años después, cuando su padre regresó a España, Patricia abandonó el centro y retomó el contacto con Georgina. Un acercamiento que se vio truncado cuando la de Jaca comenzó su relación con Cristiano Ronaldo. Ahora, Patricia pide ayuda para traer a su padre de regreso a España, ya que en Argentina se ha deteriorado mucho su salud.

Georgina perdió los papeles

Desde el plató de ‘Sálvame’ Belén Esteban ha querido compartir una anécdota que reflejaría el radical cambio de actitud de Georgina respecto a su pasado y a sus humildes orígenes. Sin querer desvelar la fuente, ni el lugar exacto en el que ocurrió, Belén ha narrado que la novia de Cristiano “montó un pollo” a una camarera que la salpicó al derramar sin querer una bebida. Fue tan desproporcionada la reacción de Georgina, que, según asegura la colaboradora, el propio Cristiano Ronaldo tuvo que llamarle la atención.