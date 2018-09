Estalla el conflicto entre Ana Guerra y su exnovio Jadel

La repentina fama de la tinerfeña parece haber hecho mella en su relación con Jadel.

Era un secreto a voces. La ruptura de Ana Guerra y Jadel se daba por hecho desde hace meses, una relación que ambos exhibieron durante la estancia de la canaria en ‘OT 2017’. La fama repentina de la tinerfeña parece haber mermado el amor que los dos cantantes se profesaban, un asunto que ninguno de los dos había confirmado hasta ahora.

“Buenos días a todos. Llevo recibiendo hace un tiempo, tanto por privado como en publicaciones, mensajes sobre mi vida personal. No voy a hablar de mi vida privada pero sí considero que mi gente debe saber por mi parte, ya que muchos me escriben preocupados, que actualmente estoy sin pareja. Estoy bien y centrado en mi trabajo al cien por cien”, escribía Jadel en su perfil de Instagram. Unas palabras que no parecen haber gustado mucho a Ana Guerra puesto que inmediatamente ha decido dejar de seguirlo en la red social. Acto seguido su ex optaba por hacer lo mismo, un gesto con el que se evidencia la tensa relación que actualmente existe entre ellos.

La que no parece estar sola es la triunfita, a la que se la ha visto en varias ocasiones junto a Miguel Ángel Muñoz. Una amistad que según muchos es algo más, un asunto que ni la cantante ni el actor han desmentido cuando han sido preguntados. ‘A rey muerto, rey puesto’ habrá pensado Ana Guerra, que con su nueva relación se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos por la prensa del corazón.