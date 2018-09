Terelu Campos: “Ahora sé lo que es el miedo de verdad”

La presentadora de televisión, Terelu Campos, ha pasado revista a lo que ha supuesto la vuelta del cáncer a su vida

Terelu Campos ha vivido unos momentos muy complicados durante el verano. La vuelta del cáncer a su vida colapsó los medios al inicio de las vacaciones, pese a que la rápida intervención de los servicios médicos dejó bajo control la enfermedad, hay secuelas que la presentadora de televisión tiene que afrontar. “Otra vez me duelen mucho los huesos por la medicación contra el cáncer. Se me había olvidado que ya llevaba un año mejor, y ahora voy para atrás. Pero te resignas porque te va la vida en ello”, ha relatado Terelu Campos en una entrevista con el periódico El País.

La hija de María Teresa Campos confesó su “miedo”. “Yo vivía sin miedo hasta hace muy poco, y ahora sé lo que es el miedo de verdad”, relató la periodista. “No lo tuve en el primer cáncer, sí preocupación e incertidumbre, pero no miedo. Ahora sí, miedo a que esto se acabe. Miedo al sufrimiento de quienes quieres”, momentos muy emocionantes para Terelu. Sin embargo, tiene claro qué es lo que tiene qué hacer: “Lucho, porque el miedo paraliza, y tengo que tomar decisiones”. Eso sí, Terelu Campos lo tiene claro. “Seré yo quien tome decisiones. Apoyada, pero sola”.

Su físico, la comida y el espectáculo

La hija mayor de ‘Las Campos’ se está tomando muy en serio su cambio radical, tanto que no aparecerá por unos días en su trabajo diario en ‘Sálvame’ para reaparecer junto a su hermana Carmen Borrego (que se ha sometido a una operación estética para reducir su papada). Sin embargo, la comida no parece ser tan importante para ella. “Si vieras por un agujerito lo que como, no lo creerías. Pero parece que la gente se lo pasa pipa viéndome, y en la tele me como un churro y me cuentan 20. No deja de ser un espectáculo”, contó Terelu Campos. Lo cierto es que la comida se ha convertido en una imagen habitual de los episodios de ‘Las Campos’, ya sean churros o choripanes.