El regreso de Jorge Javier Vázquez: Soltero, pero con matices

Jorge Javier Vázquez hizo su reaparición, tras sus largas vacaciones veraniegas, en 'Sábado Deluxe' y resolvió las dudas y polémicas de su ausencia

Ataviado con un traje muy original, colorido y marcando figura. Así se presentó a ‘Sábado Deluxe’ Jorge Javier Vázquez en su regreso a los platós tras sus vacaciones veraniegas. El nuevo presentador de Gran Hermano VIP, que se estrena el próximo jueves 13 de agosto, recordó a su ex pareja, Paco: “Sigo enamorado, le he querido muchísimo. Jamás podré decir nada malo de él”. Han hablado lo “más mínimo, un mail”, confirmó el presentador tras diez años de relación. ¿Habrá reconciliación? Jorge Javier Vázquez dejó claro que tienen una conversación pendiente. “No estoy preparado para una relación”, afirmó el presentador. “Soy una persona solitaria, la soledad no me asusta”.

Las supuestas operaciones estéticas han sido un fuerte rumor en los portales sobre el verano del presentador. “Si me hubiera operado habría estado un mes y medio fuera de la circulación”, argumentó Jorge Javier: “Fue producto del maquillaje”. El cambio físico del presentador se limitó a su pérdida de peso, que fue muy criticada por el supuesto Photoshop.

¿Fueron las peores vacaciones de Jorge Javier Vázquez? “En el verano me han pasado cosas realmente divertidas”, resumió, restando importancia a la supuesta melancolía que transmitió en sus fotos, como la famosa instantánea con el mensaje “procuro olvidarte”. No entendió el presentador “tanto doble sentido” en una foto hecha junto a sus compañeros y amigos de viaje. Si bien fueron sus primeras vacaciones veraniegas como soltero, tras diez años de relación, Jorge Javier no se amedrentó e intentó buscar nuevos métodos para ocupar su corazón. ¿El caso Grinder? Famosa red social gay para ligar que Jorge Javier ha utilizado durante el verano que le ha supuesto extrañas preguntas. “Me llegaron a preguntar si estaba circuncidado”, aseguró el presentador. Además, la red social le eliminó la cuenta porque no se creyeron que era el propio Jorge Javier Vázquez.

Vacaciones… Pero trabajando

Su faceta artística, con su gira de ‘Grandes éxitos’, ha sido protagonista de su verano. Además de descansar, Jorge Javier Vázquez aprovechó sus dos meses de descanso televisivos para actuar con su espectáculo teatral donde canta, baila y divierte a los presentes. En su regreso recibió un mensaje de cada uno de los diez personajes confirmados para Gran Hermano VIP 6. ¡Menuda vuelta al trabajo que tiene Jorge Javier Vázquez!