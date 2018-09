Belén Esteban, muy contundente sobre su boda: “No hay exclusiva”

Belén Esteban volvió tras sus vacaciones con ganas de acabar con las críticas que su boda y unas supuestas exclusivas han despertado durante la semana

Tras anunciar su boda a través de una exclusiva, mucho se ha hablado a lo largo de la semana sobre la boda de Belén Esteban el próximo 22 de junio. La famosa colaboradora acudía a ‘Sábado Deluxe’ para contestar a todo. “No he negociado. No hay exclusiva”, sentenció Belén Esteban. Así empezó su intervención la colaboradora televisiva, que se mostró muy enfadada con Diego Arrabal por los comentarios que durante la semana había realizado sobre ella y sobre el que será su marido, Miguel Marcos. ¿Existió negociación? Belén Esteban aseguró que no: “Se ponen en contacto conmigo tres revistas”, afirmó en su vuelta de vacaciones. “Si hay alguien que ha hablado… Yo no me he enterado, ¿estamos locos?”, se preguntaba con su característico estilo Belén Esteban entre los aplausos del público. Se mostró especialmente molesta por la manera de tratar a Miguel que, a su juicio, varios colaboradores habían tenido durante la semana. “Lo habéis dejado como si fuera un muerto de hambre”, repitió en varias ocasiones Esteban. Eso sí, Belén confirmó una de las grandes dudas: Se casa “con separación de bienes”.

Especialmente dura se mostró con Diego Arrabal, al que acusó de haber mentido sobre ella en informaciones pasadas. “¿Esto es como mi embarazo de hace diez años y todavía no he parido?”, preguntó Belén Esteban. “A mi dadme la caña que queráis. Pero para Miguel, respeto para él y para su familia”, pidió a sus compañeros. La tensión se palpó tanto que Belén llegó a espetar a Arrabal “¿de qué te ríes?” y “eres un provocador”.

El tema de la prohibición de los teléfonos móviles en la boda ha estado sobre la mesa durante la semana. Cuestión muy criticada que Belén ha explicado. “Quiero que en mi boda haya diversión, ambiente familiar, una boda tranquila. Asumo que suena mal, pero es para proteger a todo el mundo”, argumentaba la colaboradora. “Habrá varios fotógrafos a disposición de los invitados, mi idea y la de Miguel es que va a haber una consigna para quien necesite el teléfono”, dijo Belén.

La emoción de Belén con su madre y la pedida de mano

“Yo solo pido que mi madre esté bien para verme casarme. Que viva ese momento, que esté tranquila y feliz”, Belén Esteban, muy emocionada, habló así de su madre. La colaboradora de Sálvame contó a sus compañeros que pasó una semana con ella en Benidorm y que fue lo mejor de las vacaciones. Un momento emotivo de Belén Esteban, que también contó cómo fue la pedida de mano por parte de Miguel. Su futuro marido le dio una bolsa con un anillo hecho de papel de aluminio, Belén que ya se lo esperaba, se quedó a la espera del de verdad: Un anillo de diamantes que Miguel se sacó del bolsillo. ¿El anillo pa cuándo? Pues para el 22 de junio de 2019.