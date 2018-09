Arévalo, la verdad de supuesta ruina económica y su relación con Bertín Osborne

Arévalo acudió al programa 'Sábado Deluxe' para aclarar sus supuestos problemas económicos que tanta polémica han generado durante la semana

Arévalo está buscando comida en los puestos de los mercados de Valencia. Con esa información del programa ‘Sálvame’ se encontró el humorista. “Un día se dijo en redes sociales que había muerto”, relató Arévalo ironizando sobre lo que se ha llegado a publicar de él. “No estoy arruinado”, explicó el humorista con tranquilidad. Además, Arévalo recibió una llamada telefónica muy emocionante de Terelu Campos, que se encuentra apartada de la televisión temporalmente por su cambio físico radical. La presentadora quiso agradecerle todo el apoyo que el cómico le ha brindado en los últimos meses. ¿La sorpresa de la noche? Arévalo reveló que estuvo cerca de ser concursante de Gran Hermano VIP: “Deseo mucha suerte a mi amigo, Ángel Garó”.

Sobre la supuesta tristeza que su amiga, Malena Gracia, deslizó durante la semana al programa ‘Sálvame’, Arévalo se limitó a hablar de su hija. “Tengo una cosa en mí, que es una nobleza que te quedarías asustado, yo quiero cuidar a mi hija, estoy muy al cargo de ella”, contó el cómico. De hecho, su propia hija le defendió a través de un vídeo: “Ya está bien de jorobar la vida a los demás. Mi padre y yo no vamos buscando basura por ahí”. “A mi se me ha hecho un daño moral muy grande”, confesó emocionado Arévalo. “Yo no he sido rico en mi vida, he ganado dinero, unas veces más otras veces menos”, argumentó. Arévalo, que se encuentra jubilado, sigue trabajando esporádicamente. “Es legal ahora hacerlo”, dijo el humorista, que se da de alta y de baja en la seguridad social según sus trabajos. “Tengo una pensión de 2.000 euros al mes, no estoy arruinado”.

Su relación con Bertín

“Hubo un enfado de dos amigos, nada más”, contó el cómico sobre su relación con Bertín Osborne tras la situación que se creó cuando Arévalo subió la famosa paella en común con el rey emérito Juan Carlos. “Nada más escuchar la noticia Bertín se puso en contacto conmigo, ‘¿Cómo puede haber gente tan mala?’”, me dijo. Según relató el humorista, numerosas personalidades del mundo de la comedia le llamaron preocupándose por su estado tras las informaciones publicadas sobre su supuesta ruina.