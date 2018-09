Manu Tenorio relata “lo más complicado” tras sufrir quemaduras de segundo grado

El cantante Manu Tenorio reaparece musicalmente en Marrakech con un concierto Todavía afectado por las graves quemaduras en sus brazos, Tenorio ha explicado más sobre su accidente y su vuelta a casa

Manu Tenorio, tras sufrir quemaduras de gravedad debido a un cortocircuito en su propio hogar, ha hablado de sus inquietudes justo antes de su regreso a los escenarios. El cantante tiene concierto en Marrakech esta noche y se muestra confiado “físicamente me encuentro bien”, dijo Tenorio. ¿Cómo sucedió el supuesto cortocircuito? “Un fogonazo tremendo que me alcanzó la cara, el pecho, los brazos…”, desveló Tenorio con cara de circunstancia en ‘Viva la vida’. Un momento terrible del que ya empieza a pasar página, aunque promete investigar bien el tema en cuanto esté recuperado. “Cuando pase y me encuentre más estabilizado. Miraremos a ver qué fue lo que pasó…”

El encuentro con su hijo “fue más complicado”, relató el cantante. “Cuando me vio con los brazos vendados al chiquillo le dio impresión”, dijo Manu Tenorio. El artista confirmó que intentó endulzarle la situación a su retoño con una historia/juego que incluía a Spiderman: “Pero no coló”, confesó entre risas. Momentos muy complicados para Manu Tenorio de los que ha intentado sacar siempre el lado positivo. El apoyo de su mujer, Silvia Casas, ha sido fundamental para el cantante, desvelando que hasta le ha preparado los “paquetitos de las pastillas que me tengo que tomar para que no se me olvide” . Tenorio también recordó con cariño al personal médico del Hospital de la Paz, donde fue intervenido y sigue tratándose con curas de sus graves quemaduras.

Su regreso a los escenarios

Manu Tenorio actuará en Marrakech esta noche en un concierto en el que, debido a las quemaduras, no podrá tocar su guitarra. Sin embargo, el aspecto de Manu Tenorio luce mucho mejor. Solo su brazo izquierdo está completamente vendado. Mientras que el derecho sólo tiene vendaje en su mano. Su rostro ya no muestra las pequeñas heridas con las que se presentó ante los medios a su salida del hospital. Una clara evolución del cantante. !Mucho ánimo, Manu!