Makoke ha decidido pronunciarse sobre su ruptura con Kiko Matamoros. A pocos días de entrar en GH VIP, la modelo ha concedido una entrevista en el programa 'Viva la Vida', donde colabora.

La ruptura de Makoke y Kiko Matamoros ha sido una de las noticias del verano. El “desgaste” fue el motivo que esgrimió el ex representante televisivo para argumentar por qué Makoke había decidido poner fin a una relación de 20 años de recorrido. Pese a su silencio inicial, Makoke ha hablado por fin, a pocos días de entrar en Gran Hermano VIP, en el programa ‘Viva la vida’, donde colabora habitualmente. La modelo ha explicado sus motivos a Toñi Moreno en una separación que le ha llevado a perder “siete kilos de peso”, confirmó la modelo. Una ruptura que es “definitiva”. “Lo tengo clarísimo, no hay marcha atrás”, relató Makoke.

Eso sí, Makoke no ha resuelto el misterio. ¿Cuál fue el detonante de la ruptura? “Una información que me llega, la contrasté”, dijo Makoke. Una “información” que acabó por explotar la relación. La modelo, por teléfono, le dijo a Kiko Matamoros “vete, no quiero verte más”. Sucedió el 7 de agosto y no hubo marcha atrás. “Ya no lo he vuelto a ver”, dice la colaboradora. Sin embargo, la modelo agradeció a su ex pareja las palabras cariñosas que Kiko la dedicó cuando explicó la ruptura en Sálvame, el mismo día que saltó la noticia: “Es precioso lo que ha dicho”.

“Ha habido cosas feas, para Kiko son estupideces, yo no lo creo”, se limitó a decir sobre los motivos de la ruptura. “Ya no admiro a Kiko; lo quiero, pero no estoy enamorada”, confirmó. No quiso entrar en el tema que María Patiño desveló en Sálvame, que situaba a Matamoros como “un monstruo”. “Ha habido cosas que me han sorprendido…”, deslizó. “Lo último que quiero es un conflicto”.

¿Montaje con Kiko Matamoros?

Makoke se ha mostrado muy indignada con quienes piensas que todo es un montaje. “¿Voy a tener una hija por eso?”, preguntó en alto la modelo. Una relación que espera “por el bien de nuestra hija” que transcurra con cordialidad. “Jamás he hecho un montaje, menos de mis sentimientos”, explicó bajo la atenta mirada de Toñi Moreno. De hecho, Makoke negó los rumores de una infidelidad en la pasada gran crisis que la relación mantuvo. “Eso fue mentira”, dijo la modelo. “Lo único que quiero es que seamos felices los dos”, confirmó la colaboradora. Una “armonía” que se rompió tras una información de Diego Arrabal que la propia Makoke negó a su compañero y que, con razón entiende la modelo, enfadó a Matamoros. “Si hubiera una tercera persona, no voy a entrar en ello”.