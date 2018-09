Elena Furiase y su particular forma de acogerse a la baja de maternidad

Esta semana Elena Furiase ha reaparecido para contar las últimas novedades sobre su embarazo.

A tan solo dos meses de que Elena Furiase vea la carita a su bebé, la actriz ya tiene claro cómo quiere llevar la maternidad junto a su pareja, Gonzalo Sierra. Él y la hija de Lolita Flores se encuentran profundamente felices y con muchas ganas de que dé comienzo esta nueva etapa en común. La joven de 30 años ha confesado algunos aspectos hasta ahora desconocidos. No te pierdas sus palabras a continuación:

PREGUNTA: Estás en la cuenta atrás de tu embarazo ¿Para cuándo viene el bebé?

RESPUESTA: El para cuando casi que prefiero guárdamelo para mí porque se pasan muchos nervios y mucha incertidumbre. Cuando nazca y si no se me adelantan, intentaré yo contarlo.

P. ¿Chico o chica?

R. Chico.

P.¿Quién estará en el hospital el día que nazca?

R. Supongo que su padre, mi familia, su familia y a los que les pille por aquí cerca

P. ¿Cómo ves a tu madre en el papel de abuela?

R. Mi madre está muy feliz, ya le habla y todo. Se piensa que cuando le da una patada es por ella. En toda la familia están muy contentos

P. ¿Tienes antojos?

R. Antojos no estoy teniendo. Lo único que igual me como determinadas cosas con más sabor o más placer, pero los antojos en sí son un mito para mí. No me he levantado para pedir un bocadillo de lomo a las tres de la mañana porque me muera de hambre…Mejor cuanta más naturalidad demos al embarazo.

P. ¿Qué planes tienes para cuando ya seas madre? ¿Vas a hacer una pausa en el trabajo

R. No me gustaría dejar de trabajar, pero sí tendré como preferencia estar pendiente del niño. Lo que tengo claro es que me gustaría darle de mamar. Pero no pienso darme de baja, intentaré trabajar lo máximo que pueda.

P. ¿Sabéis ya el nombre que le vais a poner?, ¿quizás el nombre del abuelo?

R. No es el nombre del abuelo. Estamos barajando 3 nombres, pero son cosas muy personales y tenéis que entender que son nuestras.

P. ¿Quién lo va a elegir?

R. He dejado que sea su padre.

P. ¿Te gustaría que tu pareja estuviera en el parto contigo?

R. En ningún momento se planteó no estar. En el momento del parto estaremos los dos juntos porque al final es de los dos.

P. ¿Estará tu madre también?

R. No creo. Estará en el pasillo tomándose un calmante, pero en el parto no creo (ríe).

P. ¿Te han hecho muchos regalos?

R. Todos. El mayor regalo es que el niño venga sano.