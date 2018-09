La procesión de la Virgen de Regla es un momento especial para la familia de Rocío Jurado. Pero cada vez es más complicado ver dicha unidad

Hubo un tiempo en que la procesión de la Virgen de Regla constituía un momento clave en la crónica social de septiembre. Rocío Jurado, la más grande, no faltaba a su cita con el balcón y en su cobijo toda la familia la acompañaba en un momento tan señalado para la tonadillera. Pero su marcha supuso un antes y un después de la que el clan no ha sabido rehacerse. Las numerosas disputas han convertido en esperada y típica la fotografía de un balcón de Chipiona en la que pocos rostros de la familia Jurado asisten. Gloria Mohedano, su marido José Antonio, Gloria Camila y Rosa Benito han sido los miembros del clan Jurado que han aparecido en el balcón, tal y como sucedió el pasado año.

Con la inminente juicio por alzamiento de bienes al que se enfrenta su ex marido Antonio David Flores, Rocío Carrasco no ha aparecido por Chipiona en el día grande de la Virgen de Regla que tanto entusiasmaba a su madre. Recientemente, su hermana Gloria Camila se ha mostrado muy crítica con Rocío Carrasco por su negativa a la apertura del museo Rocío Jurado en Chipiona. Señalando públicamente que es Carrasco la que tiene la última palabra. Por su parte, tampoco se vio en la procesión a Rocío Flores Carrasco, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

Rosa Benito no tuvo que verse con el hermano de la más grande, Amador Mohedano, su ex marido. La que fuera peluquera de Rocío Jurado es una fija del balcón durante la procesión de la Virgen de Regla, mientras que Amador Mohedano acude a Chipiona en momentos diferentes para evitar coincidir. Rosa Benito, en declaraciones para ‘Viva la vida’, relató que sobre la jornada que “a Rocío Jurado y a mi madre las echo de menos todos los días”. ¿Sobre el balcón? “Estamos los que tenemos que estar”, sentenció. “Amador vive la Virgen desde su casa”, dijo sobre su ex marido.

Gloria Camila y su padre, ¿distanciados?

En el programa de Telecinco ‘Ya es mediodía’ se informó de un distanciamiento entre Gloria Camila y su padre, José Ortega Cano a consecuencia de su inminente boda con Ana María Aldón. Cuestionado por LOOK, José Antonio, marido de Gloria Mohedano, quiso desmentirlo. “Se dicen tantísimas cosas. En absoluto. Podéis verlo el día 30 -fecha del enlace de Ortega Cano y Ana María Aldón-. Lo que yo diga da igual. Las imágenes hablarán por sí solas“, apuntó. Ortega Cano tampoco acudió al balcón para ver la procesión de la Virgen de Regla.

En menos de 22 días, se sabrá la respuesta. Tal y como el propio Ortega Cano comentó en una entrevista con la revista ¡Hola!, toda la familia estará citada para la ceremonia, incluida Rocío Carrasco. “Voy a enviarla la invitación, si viene o no es cosa de ella”, sentenció el torero.