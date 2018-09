Isa Pantoja habla de la nueva novia de Alberto Isla

La expareja ha rehecho su vida a la velocidad del rayo.

‘A rey muerto, rey puesto’, este refrán se ajusta perfectamente a la pareja que formaban Isa Pantoja y Alberto Isla, que parecen haber rehecho sus vidas a la velocidad del rayo tras romper su noviazgo. La hija de la tonadillera era la primera que encontraba el amor en los brazos de Omar Montes, un joven regeatonero que ha sido muy cuestionado por su supuesto pasado conflictivo, pero ahora el turno le ha tocado a Alberto Isla. El gaditano ha mostrado en las redes sociales que su corazón vuelve a estar contento a través de unas fotografías en las que posa junto a la que parece ser su nueva chica. La joven se llama Marta, tiene 30 años y es ingeniera química, un perfil que se aleja bastante al de la hija de Isabel Pantoja. Según afirman algunas voces la pareja se habría forjado a través del pequeño Alberto, y es que el niño comparte colegio con el hijo de Marta.

Justo la puerta del colegio de Alberto Isla Pantoja ha sido el escenario donde Isa ha pronunciado las primeras palabras sobre la nueva pareja de su ex, una joven que parece haberle devuelto la sonrisa. “Me parece perfecta. Me parece bien, no tengo nada en contra ni nada”, afirma la hija de la artista. Parece que la armonía reina entre ellos, algo poco habitual cuando se trata de la familia Pantoja y más concretamente de Chabelita.

¿Entrará Isa Pantoja a ‘GH VIP6’?

La posible entrada de Isa ha ‘GH VIP’ es una de las cuestiones que más revolotean alrededor de la joven, una pregunta que los reporteros no han dudado en hacer. Con una sonrisa pícara y algún atisbo de pronunciar palabra la pequeña de los Pantoja ha preferido guardar silencio, un gesto que no hace más que alimentar los rumores que apuntan a que su participación en el reality es más que segura.

¿Veremos a Isa Pantoja en Guadalix?, ¿Soportará la distancia Omar Montes?, y lo más interesante… de participar ¿Con quién se reencontrará en la casa más famosa de la televisión?