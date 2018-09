Verdeliss, la ‘youtuber’ embarazada y madre de 6 hijos que entrará en ‘GH VIP’

Estefanía Unzu, este es el nombre de la nueva concursante confirmada de ‘GH VIP6’. Para muchos esta mujer es una absoluta desconocida, pero no se engañen porque Verdeliss -nombre que adopta en la redes sociales- es una de las influencer más famosas de nuestro país con un total de 1,5 millones de suscriptores en YouTube y casi 700.000 seguidores en Instagram.

La historia de esta pamplonica ha sido narrada por ella misma desde su blog personal, una vida en la que la acompañan sus seis hijos y su marido Aritz. Una familia numerosa a la que en los próximos meses llegará un nuevo integrante dado que Verdeliss está ¡Embarazada!. De este moda la ‘youtuber’ se convierte en la primera concursante española de ‘Gran Hermano’ que entra en la casa en estado de buena esperanza., un detalle que seguro llamará, y mucho, la atención de la audiencia.

Madre y empresaria de éxito en las redes

“Me siento cómo si de alguna manera abandonara a mis hijitos, ellos que tanto me necesitan. Pero mi psicoanalista me dijo que me lo permitiera”, afirma Verdeliss en su último vídeo de YouTube donde cuenta a sus seguidores cuál es su nueva experiencia, ahora en la televisión. Lo cierto es que desde que comenzara su actividad en las redes sociales -hace cinco años- Estefanía no ha parado.

Libros infantiles, una tienda de ropa para bebés de 0 a 2 años o una iniciativa solidaria para conseguir el apadrinamiento de 1.000 niños en Ghana son algunos de los proyectos más llamativos de la nueva concursante de ‘GH VIP’, que afirma estar muy emocionada con la idea de entrar en la casa más famosa de la televisión. “Es un gran reto para mí, y es que aceptando entrar en este programa salgo totalmente de mi ‘zona de confort’. Algo que me apetece mucho y que quiero aprovechar para tener un nuevo aprendizaje”, afirma la influencer, que se suma a la lista de concursantes ya confirmados: Mónica Hoyos, Ángel Garó, Aurah Ruíz, Darek, El Koala, Oriana Marzoli, Makoke, Suso y Aramís Fuster.

¿Cómo será la vida de una embarazada en la casa de Guadalix?, esa es la pregunta que muchos se hacen, y es que Estefanía Unzu, Verdeliss, hará historia con su entrada en el reality más famosos de la televisión.