El brutal ataque de María Patiño a Kiko Matamoros: “Para Makoke te has convertido en un auténtico monstruo”

Kiko Matamoros regresa al plató de 'Sálvame' tras haberse enfrentado a sus compañeros.

Kiko Matamoros ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más tensos en el plató de ‘Sálvame’. El ‘defensor de la audiencia’ volvía a sentarse en su silla tras mandar a sus compañeros literalmente “¡a la mierda!”, un regreso en el que se ha enfrentado a una de las colaboradoras más críticas del programa, María Patiño.

“Hay pudor en contar más datos de lo que sé. Has sido muy cínico porque has bloqueado a tu mujer con tu discurso, tú sabes lo que ocurrió el 4 de agosto y lo que ha descubierto tu mujer y sabes el doble lenguaje que has utilizado con tus hijos y Makoke. Ha sido víctima y sigue siendo víctima de tu cinismo, eres un gran irresponsable, cada día tengo más claro quién estaba detrás de esa portada solo avala tu versión”, afirmaba la presentadora de ‘Socialité’, unas palabras a las que Matamoros quiso responder: “No me vendas el detonante de la ruptura como una bomba porque es una imbecilidad. Como la ruptura no ha sido excesivamente traumática eso facilita que puedas tener una relación y de cariño. En un momento dado me puedo cabrear con mi mujer.

Esta respuesta no convenció a Patiño que, sin piedad, arremetió contra su compañero dejando en el aire algunos aspectos aún desconocidos de la separación entre Kiko y Makoke. “Tu verás el comportamiento que estás teniendo en determinados lugares públicos”, asentía María que añadía una de las frases más duras de este diálogo: “Para ella eres un desconocido, no eres un miserable pero te has convertido en un auténtico monstruo”.

Muchas dudas por resolver quedan tras este duro enfrentamiento entre María Patiño y Matamoros, y es que lo que hasta ahora parecía haberse perfilado como una ruptura ‘amistosa’ podría evolucionar en una nueva guerra familiar para el colaborador. ¿Qué habrá querido decir la periodista sobre las apariciones de Kiko en lugares públicos?, ¿Qué sabe ella de la versión de Makoke?, ¿Quién está informando a María? Muchas incógnitas que podrán ser desveladas con la inminente entrada de la malagueña en la nueva edición de ‘GH VIP’.