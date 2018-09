La encerrona de Jordi González a Pilar Eyre: “Sí, Julio Iglesias me sedujo”

Jordi González aprovechó la emisión del programa especial sobre Julio Iglesias para abordar un supuesto encuentro íntimo entre la periodista y el cantante

“Me gustaría preguntarte por algo que pasó o no pasó hace tiempo en Ibiza…”, así comenzó Jordi González la encerrona a Pilar Eyre por un supuesto encuentro entre la periodista el famoso y polémico cantante Julio Iglesias. El presentador de ‘Hechos reales’ quiso confirmar si entre ambos “tuvieron algo”. “Julio Iglesias quiso llevarte a la campiña una noche en Ibiza”, afirmó Jordi González ante el rubor de la periodista. “Te voy a matar”, alcanzó a decir con vergüenza Eyre antes de contar cómo sucedió el encuentro. “Fui a hacerle una entrevista, me cautivó, me sedujo con su labia, me puso su último disco, se quedó semidesnudo”, confesó la periodista. Sin embargo, Eyre no llegó a aclarar si realmente llegó a suceder algo más: “Podéis decir que me sedujo, sí, lo consiguió”, se limitó a aclarar. “No es fiel con sus mujeres”, sentenció.

El verdadero tormento de Julio Iglesias

Los problemas de salud, las polémicas por su supuesta paternidad y su ausencia de conciertos han tenido a Julio Iglesias como uno de los protagonistas del verano. ‘Hechos reales’ intentó ayer verificar cuál es el verdadero estado de salud de Julio Iglesias y si los problemas físicos que le merman tienen que ver con el intermitente goteo de su carrera musical. Fue la propia Pilar Eyre la que puso el foco en el verdadero tormento que persigue a Julio Iglesias y que le ha llevado a minimizar sus citas a conciertos internacionales en lugares exóticos, como Dubái o Tasken, sin hacer parada en España. No es su salud, es el miedo a ver butacas vacías.

“No sé si está enfermo. Lo que sí sé es que le tiene miedo al fracaso y teme no llenar en sus conciertos”, comentó la periodista en el programa conducido por Jordi González. Las investigaciones del espacio televisivo confirmaron los problemas de movilidad que sufre Julio Iglesias a sus 75 años, pero que no suponen un déficit de salud ni tienen impedimento para su carrera musical.