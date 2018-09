Javier Tudela saca la cara por su madre: “Mis sentimientos por Kiko ahora son diferentes”

En defensa de su madre.

El mejor defensor de Makoke. Javier Tudela ha acudido al plató de ‘Sálvame’ con la intención de comentar la inminente participación de su madre en la próxima edición de ‘GH VIP’, una visita en la que no ha podido esquivar las preguntas sobre la separación de esta y Kiko Matamoros. “No creo que se abra tanto como para contar lo que ha pasado en su matrimonio. En esa casa no se te olvida del todo que hay cámaras y para ella esto es un tema ‘tabú'”, afirma en joven.

[El paso adelante de Makoke en su separación de Kiko Matamoros]

Tudela prefiere mantenerse cauto a la hora de contar los motivos por los que su madre ha decidido romper su relación sentimental, y es que considera que deben ser los protagonistas de esta historia -Kiko y Makoke- quienes deberían decidir contarlo o no: “Puedo hablarte sobre esto, pero creo que es mi madre y Kiko quienes tienen que hablar”, afirma el hermano de Anita Matamoros, que deja caer que no descarta contar algo más en un futuro próximo: “Puedo venir a hablar cuando hable mi madre”. Lo que sí ha reconocido el joven es que la relación con el todavía marido de Makoke, al que he describía como su “héroe”, no es la misma que antes de la ruptura: “Los sentimientos que sentía por Kiko antes y ahora son diferentes, no voy a mentir”.

Harto de los ataques de Diego Matamoros a su madre

En su breve visita a ‘Sálvame’ Javier Tudela ha aprovechado para responder a uno de los ‘enemigos’ mediáticos de su madre: Diego Matamoros. “Ya tenéis al mueble con cláusulas por allí. ¡Que disfrutéis de lo que queda del verano!”, decía el hijo del colaborador refiriéndose a Makoke, unas palabras que no han debido gustar demasiado a la próxima concursante de ‘GH VIP’.

“Quiero mantenerme al margen tanto de Diego como de Laura, con quien tengo trato desde hace algunos meses. Creo que no se debe de meter, es un poco cansino con el tema de mi madre y de mi hermana”, afirma Tudela.¿Tendrá Makoke la capacidad para no contar los detalles de su separación en ‘GH VIP’ como dice su hijo?, ¿Qué contará la ex de Matamoros en los próximos días?, ¿Contará más detalles Javier Tudela? Habrá que esperar un poco más para responder a estas cuestiones.