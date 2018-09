Desde que Georgina Rodríguez (24) y Cristiano Ronaldo (33) han aterrizado en Turín, se han convertido en dos habituales en las millas de oro de ciertas ciudades italianas. Una de las últimas ocasiones fue cuando ambos fueron vistos mientras paseaban por las exclusivas calles de Milán ante la atenta mirada de viandantes y fans que trataban de lograr una imagen del futbolista o un simple autógrafo, provocando un gran revuelo. Aunque siempre han tratado de apostar por la discreción, no han podido evitar que salga a la luz el gran desembolso que hacen cuando van a firmas exclusivas. “Cada vez que Georgina va de compras se gasta 15.000 euros en ropa”, han desvelado en ‘Sálvame’. Una cantidad muy alta que, por supuesto, no es apta para todos los bolsillos.

[La dura infancia a la que se tuvo que enfrentar Georgina Rodríguez]

Sin embargo, no llama tanto la atención, pues desde que la maniquí ha llegado a Turín, no ha dejado de lucir firmas ostensas. Hermes, Balmain o Versace son solo algunas de las que se han podido ver en su Instagram últimamente. Y es que, sus looks suelen superar los 4.000 euros, aunque en alguna ocasión ha tratado de combinar piezas de grandes diseñadores con ropa low cost.

Han reforzado su seguridad

Para visitar ciertos lugares, de todos modos, han apostado por reforzar su seguridad. “Llevan más guardaespaldas”, ha apuntando en el programa. Quieren llevar una vida relajada, pero, al menos, Georgina puede estar tranquila. Los italianos han asegurado a pie de calle que no sabrían reconocer a Georgina Rodríguez por las calles de Turín, a no ser que vaya acompañada de Cristiano.