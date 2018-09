"Cuando tan solo tenía doce años Georgina su madre se fue a vivir a Italia y su padre a Argentina", ha explicado

Las tornas parecen haber cambiado en tan solo unos días para Georgina Rodríguez (24) y su familia. Pese a que la WAG ha preferido guardar silencio sobre las informaciones que la acusaban de haber dejado en la estacada a su abuela y de no haber rescatado a sus familiares de una precaria situación económica, los rumores no dejaban de fluir. Dejó que el tiempo hablara y tan solo una semana después, la hermana de la niñera que cuidaba tanto de ella como de su hermana Ivana ha revelado la dura infancia a la que la modelo tuvo que hacer frente cuando tan solo era una niña. “Cuando tan solo tenía doce años Georgina su madre se fue a vivir a Italia y su padre a Argentina. Se quedaron solas las dos. Han vivido sin familia”, ha explicado esta mujer a Sálvame.

Prefería hablar de espalda a la cámara y no revelar su identidad, pero sí dejar claro que la realidad que ella conoce no tiene nada que ver con la que se ha relatado en los últimos días. “Estaban solas en Jaca. Georgina no era feliz porque no tenía lo principal que eran sus padres”, ha añadido. Y es que, según ella, en ese momento su familia materna no se hizo cargo de ellas. Una versión que han explicado otros vecinos de Jaca. “Nunca tuvieron relación con la abuela”, han comentado. Además, han logrado hablar con la profesora de ballet con la que Georgina coincidió desde los tres hasta los 17 años y ha mostrado una visión de su personalidad muy positiva. “Era generosa, sensible, familiar y se preocupaba por todos los que tenía al lado”, ha explicado.

Aunque Georgina no se ha manifestado públicamente sobre esta polémica, lo cierto es que algunos medios italianos han revelado que el astro del fútbol podría estar estudiando tomar acciones legales para que se frenen algunos bulos sobre su pareja.