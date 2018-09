Elena Tablada publica un comunicado tras la ‘guerra’ con David Bisbal y Rosanna Zanetti

¿Servirá de excusa para David Bisbal y Rosanna Zanetti?

Elena Tablada ha contraatacado. La diseñadora quiere zanjar la ‘guerra’ que mantiene desde hace algunos días con David Bisbal y la esposa de este, Rosanna Zanetti. Un conflicto en el que las redes sociales han sido el escenario principal.

“Doña Elena no se ha pronunciado por ningún medio público, ni red social, sobre la presunta polémica creada a raíz de una publicación de su hija en el perfil de la red social de una tercera persona“, afirma el escrito redactado por la abogada de Tablada, Marcela Reigía Vales, donde además añade: “Dicha fotografía, que ha sido a su vez utilizada para promocionar la maca de una diseñadora de vestidos famencos, no ha sido en ningún caso comentada por Doña Elena“. Unas contundentes palabras donde la abogada intenta desligar por completo a su clienta en todo este entuerto, no sin antes hacer un tercer apunte con intenciones claramente conciliadoras: “Han salido a la luz pública noticias falsas sobre presuntos acuerdos, enfrentamientos, etc. que en ningún caso son veraces”.

El motivo de la disputa entre Tablada y el matrimonio Bisbal Zanetti

La fotografía que Rosanna Zanetti subió con Ella -hija de Elena Tablada y David Bisbal– en la feria de Almería fue el punto de partida del enfrentamiento. En la imagen se podía ver a la niña junto a la modelo llevando dos vestidos de faralaes confeccionados con la misma tela, un gesto que a la persona que se encontraba al otro lado del perfil de Instagram de la firma de ropa de Elena Tablada pareció no gustarle. “¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado que el tuyo?, ¿Te pidió que subieras una foto con ella?”, decía la cuenta @etnabyelenatablada. Una reacción a la que la venezolana quiso contestar alegando que esta ‘coincidencia’ se debía a una petición de la pequeña.

Por su parte David Bisbal no se quedó con las manos quietas y comentó una fotografía del perfil de Elena donde su hija viste ropa con el mismo estampado que Javier Ungría, marido de su ex. “A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tu en vuestros perfiles, (donde se cuida su intimidad) Ella es muy afortunada porque no tiene 1, sino 2 familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz”, sentenciaba el almeriense en la publicación de Instagram, un gesto que se ha interpretado como un gran ‘zasca’ a Tablada.

Con este comunicado Elena se desmarca de la guerra y echa la culpa a terceros del comentario de la discordia, pero… ¿Habrá valido esta excusa a David y a Rosanna?, ¿Continuará el ‘buen rollo’ entre los padres de Ella? Solo el tiempo lo dirá.