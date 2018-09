El cantante cerrará el verano con una larga lista de conciertos

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma y sino que se lo digan a David Bustamante (36). El pasado 2017 su vida se desmoronó tras su fracaso matrimonial con Paula Echevarría (41) y este varapalo sentimental tan solo trajo consecuencias negativas a su vida. Su agenda de conciertos se resintió, sus contratos publicitarios mermaron y, por ende, su situación económica se debilitó hasta convertirse en un problema para el cantante. Nada que ver con su momento actual. El cántabro ha vuelto a triunfar en el amor y también en los escenarios. Aunque se desconoce de qué manera ha influido un factor en el otro, lo cierto es que el calendario del artista habla por sí solo. Está repleto de conciertos a diferencia del año pasado, un dato que se refleja en su página oficial: en tan solo diez días Bustamante habrá estado presente en cinco ciudades diferentes, por lo que este repunte profesional es indudable.

Desde ayer día 4, fecha en la que estuvo en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) hasta el día 14 que estará en Graus (Huesca), David no habrá apenas parado para descansar. Fechas a las que se suman su concierto en Alcorcón -5 de septiembre-, en Mijas (Málaga) -7 de septiembre- y en Miguel Esteban (Toledo)-8 de septiembre. Eventos que le sitúan en uno de los cantantes más contratados, al menos en esta época estival, por muchos ayuntamientos. Pese a que se desconoce el motivo de esta increíble mejoría, su participación en el programa ‘Bailando con las estrellas’ podría estar relacionada con este cambio más que evidente en su carrera y Look ha querido analizarlo con un experto. “Normalmente este tipo de programas siempre repercuten positivamente en los personajes que forman parte de ellos y es una manera de retomar o impulsar su carrera“, explican a este digital desde la consultoría Personality Media, experta en posicionamiento de famosos. Su paso por el concurso de baile convirtió de nuevo a Bustamante en un reclamo para la audiencia y supuso un gran empuje en su popularidad, aunque con una imagen mucho más blanca que la que ofreció durante los últimos meses.

Se mostraba más sosegado y bromista junto a Yana Olina, bailarina con la que comenzó una relación sentimental que actualmente parece ir viento en popa. Sin embargo, el informe de Personality Media refleja que el cambio de actitud de David, que en tantas ocasiones fue motivo de polémica, no habría influido para nada en este resurgimiento profesional. “Sigue siendo uno de los artistas mas conocidos de este país con un 98% de conocimiento, pero repite prácticamente datos de hace un año. En confianza y modelo a seguir, por ejemplo”, apuntan desde la consultoría. “Solo el éxito profesional es el que ayuda a retomar la senda positiva”, añaden.

Aunque no todo ha sido luz y color desde que él y Yana se alzaran como ganadores del concurso de baile. Prueba de ello, el concierto en Elche (14 de agosto) del que tuvo que salir de manera apresurada después de que alguien tirara dos pedradas al escenario. No obstante, Bustamante prefirió no hacer mención sobre ese incidente y mirar hacia el futuro. Un futuro que, por cierto, apunta halagüeño.