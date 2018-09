Sara Carbonero se pronuncia sobre el futuro de su familia

Aunque Sara Carbonero parece estar muy feliz en Oporto, esta etapa podría llegar a su fin en los próximos meses. ¿El motivo para este cambio? El futuro profesional de Iker Casillas. Y es que, según han apuntado en alguna ocasión, Portugal podría no ser el destino definitivo para el guardameta y su familia. Pese a que todavía no se conoce cuál será, la periodista ha apuntado por el que ella apuesta, al menos de momento. “Siempre nos ha apetecido la aventura americana, igual estar en Nueva York. De todos modos, todavía nos queda cuerda para rato en Oporto, por lo menos uno o dos años. Sobre todo, por el tema de los niños y educacional, lo que me gusta es Estados Unidos”, ha comentado este martes ella misma en un evento de Polaroid que trata de concienciar a las madres para que lleven a sus pequeños al oculista.

Sin embargo, no solo está el futuro de Iker en el aire. Sara está alejada en su día a día de las cámaras, pero trata de estar conectada, aunque sea de otra manera. “Echo de menos la adrenalina. El periodismo no porque intento estar conectada y he encontrado otra manera a través de las redes sociales, aunque yo era bastante reacia a ello”, ha explicado la que fuera presentadora de Deportes en los informativos de Telecinco.

Todavía no está en sus planes lanzarse de manera inminente a la maternidad, pero quizás llegue en los próximos años un tercer niño. “A mis hijos les encantaría y a veces lo dicen. Por ellos 7 u 8 niños”, ha dicho entre carcajadas. No obstante, ella e Iker disfrutan de cada momento como padres. “No me quejo para nada del papel de Iker como padre. Se le cae mucho la baba y cada uno tenemos nuestro rol. Él es más bromista. A veces pienso que tengo 3 hijos”, ha explicado Sara Carbonero.