La hoja de ruta (con parada inesperada) de las vacaciones privadas de los reyes

La pasada semana Look reveló el lugar de ensueño en el que se encontraban los reyes junto a sus hijas: Mykonos

Tras un año revuelto los reyes comenzaron sus vacaciones de manera oficial el 17 de agosto. Después de un día triste en el que arroparon a los familiares de las víctimas de los atentados terroristas en Barcelona, los monarcas pusieron fin a su agitada agenda real y a partir de ese momento decidieron ‘perderse’. La reina Letizia y el rey Felipe buscaban huir de los focos, disfrutar de su privacidad durante sus días de asueto y que su destino fuera un auténtico misterio. Sin embargo, Look situó el lugar exacto en el que el pasado día 29 de agosto se encontraban los reyes junto a sus hijas. Fueron vistos por las estrechas calles de la cosmopolita isla de Mykonos con sus pequeñas y algunos amigos, pero una vez más se les volvió a perder la pista. Entonces solo se supo que Felipe VI reaparecería el sábado 1 de septiembre en las regatas de Menorca, pues se estrenaba compitiendo en la tercera y última regata de la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, pero lo hizo sin la reina. ¿Dónde se encontraba ella?, ¿Cuál fue el destino de los reyes una vez que abandonaron Grecia? Este digital tiene la respuesta e incluso imágenes que atestiguan una parada inesperada.

El 31 de agosto los reyes se encontraban en Madrid y, de hecho, no tuvieron reparo en fotografiarse con una viandante que quiso tener un recuerdo de esta bonita casualidad. Esta turista colombiana compartió la instantánea en redes sociales, desvelando cada detalle de ese mágico momento. Mientras caminaban por el Paseo de la Castellana en un punto que, por cierto, era muy cercano al Hotel Hesperia Madrid, esta mujer decidió parar al rey Felipe y la reina Letizia para pedirles una fotografía. “Mi vida, no sé si llamarte Felipe o rey porque te he visto crecer y siento que te conozco de siempre”, espetó ella y él no dejó de sonreír. Pero lo más llamativo de estas imágenes en las que el Jefe de Estado posa sonriente y natural es la persona que realizó la fotografía. Según revela la propia turista, la reina Letizia fue la encargada de inmortalizar este encuentro, aunque se desconoce el motivo por el que doña Letizia decidió no posar.

Un día después -el 1 de septiembre- el rey Felipe fue visto en las regatas sin la reina Letizia y sin sus hijas. Ni rastro de ellas en el puerto de Mahón, pero no extrañó, pues su presencia no estaba confirmada por la Casa Real. Él decidió terminar sus vacaciones privadas navegando en El Giraldilla, a diferencia de doña Letizia. Después de 18 días libre, la reina está previsto que retome la agenda real el miércoles cinco de septiembre, por lo que mañana será una de las protagonistas del día. Ella y el rey Felipe acudirán a la inauguración de una feria del sector agropecuario en Salamanca, siendo ese el primer día de ‘vuelta al cole’ para la reina y es que el rey comienza este martes en el Palacio de la Zarzuela. Una hoja de ruta para esta época estival más que envidiable.