Makoke quiere desligarse de los Matamoros en ‘GH VIP’

Con ganas de vivir esta nueva aventura.

El nombre de Makoke ha estado desde el principio en todas las quinielas de posibles concursantes de la nueva edición de ‘GH VIP’, pero no fue hasta el pasado lunes cuando se confirmó su entrada en la casa más famosa de la televisión. La todavía esposa de Kiko Matamoros está dispuesta a afrontar la aventura que supone ‘la vida en directo’ pese al vendaval mediático que vive la familia en los últimos días, un concurso en el que promete dar mucho juego.

Pese a que muchos pueden considerar que no es el momento adecuado para que la que fuera chica del Telecupón acceda a entrar a ‘GH VIP’, parece que el anuncio de su separación y la intervención de estética de su hija Anita no son motivos suficientes para que la explosiva rubia se haya replanteado deja pasar esta oportunidad. Eso sí, dejando a un lado todo lo que huela a la familia Matamoros: “Me viene perfectamente todo esto, desaparecer durante un tiempo. Estoy harta de toxicidades, ahora quiero demostrar quién soy. No quiero saber nada del mundo Matamoros, eso ya es pasado”, dice Makoke al digital Cotilleo, y añade cómo se plantea el concurso: “Haciéndolo todo lo mejor posible, sin estar condicionada como estuvo mi hijo”.

El ataque de Diego Matamoros

El que no se quedado callado ha sido Diego Matamoros, que pese a que dio por hecho hace poco más de un mes su entrada en el reality ha visto como finalmente ha sido la exmujer de su padre, y no el, quién participará en ‘GH VIP 6’. “Para todos los que especuláis con mi entrada en GH Vip os puedo decir que estoy de luna de miel, ya tenéis al mueble con cláusulas por allí”, decía el hijo mayor de Kiko Matamoros en su perfil de Twitter.

Para todos los que especuláis con mi entrada en GH Vip os puedo decir que estoy de luna de miel, ya tenéis al mueble con cláusulas por allí. Que disfrutéis de lo que queda del verano! 😘 — Diego M. Flores (@Diegomatsv2014) 4 de septiembre de 2018

Se da por entendido que Diego no está nada contento con la participación de Makoke, dejando incluso entrever que esas “cláusulas” son las que han terminado afectado a su negociación con el concurso. ¿Habrá vetado Makoke al hijo de su exmarido? Seguiremos atentos a lo que ambas partes digan y hagan.