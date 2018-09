Diego Matamoros estalla contra Makoke: “Ya tenéis al mueble en Gh Vip”

Makoke se ha convertido en una de las concursantes confirmadas de Gh Vip

Diego Matamoros quizás no está desconectando en su luna de miel tanto como le gustaría. En plenas vacaciones en Bali, el hijo de Kiko ha dado su opinión sobre el fichaje de Makoke para esta nueva edición de Gh Vip y sus palabras no han dejado indiferente a nadie. De hecho, se ha atrevido incluso a rebautizar a la que ya es la ex de su progenitor. Su enemistad es más que latente y en sus redes sociales lo ha demostrado este martes: “Para todos los que especuláis con mi entrada en GH VIP, os puedo decir que estoy de luna de miel”, comienza su tweet. Sin embargo, el mayor zasca ha llegado en el final de este mensaje. “Ya tenéis al mueble con cláusulas por allí. ¡Que disfrutéis de lo que queda del verano!”, ha escrito Diego.

Para todos los que especuláis con mi entrada en GH Vip os puedo decir que estoy de luna de miel, ya tenéis al mueble con cláusulas por allí. Que disfrutéis de lo que queda del verano! 😘 — Diego M. Flores (@Diegomatsv2014) 4 de septiembre de 2018

Unas palabras que llevan a pensar a que Makoke podría haber puesto en sus claúsulas el veto de Diego. De momento, Makoke ha preferido no responder a esta pullita y se ha centrado en Anita Matamoros, quien este martes se sometía a una reducción de pecho, tal y como ella misma aseguró en su canal de Youtube. En este día tan importante ha estado acompañada de su madre y quizás acuda también su progenitor, Kiko Matamoros, por lo que apunta a ser una tarde más que tensa.

Kiko y Makoke decidieron poner punto y final a su relación hace pocas semanas. La modelo se encuentra muy dolida y decepcionada con el colaborador y esos sentimientos podrían conllevar a que Makoke explique en la casa de Gran Hermano los verdaderos motivos de su ruptura después de 18 años de relación