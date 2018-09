Irene Rosales cuenta cómo es su relación actual con Isabel Pantoja

La mujer del dj desvela cómo se lleva con su suegra.

Irene Rosales ha roto su silencio. La esposa de Kiko Rivera ha concedido una entrevista a el digital Bekia en la que cuenta cómo es su relación actual con su suegra Isabel Pantoja. A comienzo de este verano muchos fueron los rumores que señalaban que entre las dos mujeres no existía mucho feeling tras un desencuentro que las había distanciado. Fue Dulce la que relató en ‘Sábado Deluxe’ que la joven se había enfrentado a la artista cuando decidió asistir al bautizo de Alberto Isla Pantoja, el hijo de Chabelita. Un evento al que no acudieron ni su marido ni la madre de este. En su versión, la niñera afirmaba que Irene tuvo la intención de que sus hijas acompañaran a su primo en ese día tan especial, algo a lo que Isabel Pantoja no autorizó y por lo que no acabaron yendo.

Este punto fue el que supuestamente sembró la discordia entre la artista su nuera, que según apuntaban algunas voces no tenían una buena relación desde entonces. Ahora Rosales se atreve a hablar de esta cuestión intentando acallar los rumores de una supuesta ‘guerra’ en Cantora. “¿Ya han pasado los problemillas que hubo después del bautizo del pequeño Alberto?”, le preguntaban a Irene, a lo que ella contestó: “Ya han pasado muchas cosas, en verano han pasado muchas cosas”. Correcta y discreta en todo momento, la mujer del dj ha querido desmentir las informaciones que afirman que Isabel Pantoja no atraviesa un buen momento a consecuencia de los ‘disgutos’ que este verano le ha dado su hija Chabelita. “Nada, nada. Ella está muy bien”, sentía la joven.

El inminente regreso de Kiko Rivera a los escenarios

Pese a que la joven suele ser esquiva con los medios de comunicación, en esta ocasión Irene Rosales contestó a las preguntas sobre el estado de salud de su marido -que lleva retirado desde el mes de mayo-. “Esperemos que ya prontito pueda arrancar. Nos ha venido muy bien, bueno a él sobre todo, el parón este del verano”, afirma la nuera de Isabel Pantoja, que considera que Kiko deberá regresar a su trabajo “poco a poco”.

Según las palabras de la joven la familia Rivera-Pantoja es en estos momentos un remanso de paz, y es que además de todo esto Irene afirma caerle muy bien Omar Montes, el último novio de su cuñada Chabelita. “Yo en lo que le he conocido me parece buen chico. Yo no puedo decir nada malo de él. Estuve un día entero con él y por mí… Fue encantado”, afirma la esposa de Kiko y añade que entre su marido y su ‘aspirante’ a cuñado existe muy buena relación. ¿Es esto una realidad edulcorada? ¿Reina la armonía en el clan Pantoja? Habrá que esperar para saber más.