Carmen Borrego muestra su ‘nueva cara’ tras su operación de estética

"Si me dicen de entrar otra vez no lo haría"

Ya hemos podido ver a Carmen Borrego tras su gran cambio. La hija pequeña de María Teresa ha mostrado su rostro tras pasar por el quirófano en un especial del reality ‘Las Campos’. Ha sido el doctor Javier de Benito -cirujano que ha realizado la operación- quien ha contado los detalles de la intervención de Carmen, todo un reto para la reputada carrera de este ‘maestro’ de la estética. “Lo que la obsesionaba a ella era la papada, pero una vez metidos en faena le propusimos que en la zona de los ojos, donde tiene mucho tejido caído, le levantáramos un poco las cejas y le diéramos un ‘refresco’ a la mirada. Además le hemos quitado la grasa de la parte de las bolsas”, afirma De Benito, que está seguro que el resultado “le va a sorprender”.

Carmen Borrego no ha tenido reparos en mostrarse ante las cámaras con las secuelas propias de las intervenciones recientes a las que se ha sometido, una valentía con la que también ha comentado su reciente experiencia con el bisturí.”Han pasado 48 horas, pero estoy bien. Aunque asustada por el resultado. Me veo en los espejos de lado porque me da miedo, de hecho el médico me ha aconsejado que no me vea porque estoy hinchada“, afirma la hija de María Teresa Campos.

Borrego no ha escatimado en detalles a la hora de contar cómo fueron sus primeras horas tras ser intervenida, una vivencia que cuenta así: “El primer día, que no estas hinchada, la gente que venia a verme me decían que me habían dejado muy bien, pero claro… pasaron las horas y después me hinché y las caras eran otras. Ahora me dicen de entrar otra vez en quirófano y no lo haría, pero es porque no me he visto”, asiente sin dejar a un lado un asunto más peliagudo de su paso por el bisturí: Su despertar de la anestesia. “Yo tengo muy mal despertar de anestesia, pero claro…como no me acuerdo me da igual”. Ese “mal despertar” ha sido contado por el doctor Javier de Benito, que narra los hechos de manera cómica. “Cuando terminamos se despertó muy bien pero se descontroló un poco. Se puso en vertical, empezó a moverse mucho y casi nos pega a los médicos, pero le dimos un tranquilizante y todo eso se terminó”, asiente el doctor que añade: “Luego se despertó y nos dijo ‘me he portado mal, ¿A quién he pegado?'”.

En lo que todos coinciden es en que Carmen Borrego va a quedar muy bien tras pasar por las expertas manos del cirujano, el cual promete dejarla “mejor que cuando tenía veinte y pico de años”. El día 12 de septiembre -tal y como contó su hermana Terelu en ‘Sálvame’- podremos ver, ya desprendida de las vendas, a la hija de María Teresa Campos. Toda una puesta de largo para el estreno de la ‘nueva cara’ de la que hasta hace poco tiempo era la integrante más desconocida del clan.