Oriana Marzoli habla de Alejandra Rubio tras dejar de ser amigas

Las consecuencias de la 'bronca' de Terelu con Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli está consiguiendo hacer escándalo antes de cruzar las puertas de ‘GH VIP’. La que en unos días será una de las nuevas habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra se enfrentó el pasado jueves con Terelu en el plató de ‘Sálvame’, un desagradable episodio que ha terminado con la amistad que existía entre la ‘viceversa’ y Alejandra Rubio. “No me quiero meter en sin eres buena o mala madre”, decía la venezolana a Campos, que perdía los nervios con las palabras de la amiga de su hija y contestaba: “Si por algo me duele esto es por mi hija, ella sí que sufre por esto”.

La hija de la colaboradora no tardó en mostrar su apoyo a su madre vía Instagram mediante un storie donde se podía leer: “Mi madre es una madre estupenda. No tengo nada más que decir”, un gesto que evidenció la postura de la joven. Además de esto, la nieta de María Teresa Campos dejó de seguir en Instagram a la que era su amiga, un gesto que la otra joven imitó en el acto. “Me fui del plató para no perder las formas”, afirmaba Oriana en el programa ‘Ya es mediodía’ donde añadía: “Es supercomprensible que esté del lado de su madre, por eso mismo yo prefiero retirarme del tema”, asentía.

Oriana Marzoli, que afirma haber sido la primera en haber roto la relación con Alejandra Rubio, dice no necesitar este escándalo con la familia Campos para entrar en ‘GH VIP’. Una difícil situación que quiera ella, o no, la ha devuelto a la primera plana a tan solo unos días de sumergirse en la aventura de ‘la vida en directo’.