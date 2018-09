La última hora sobre el estado de Carmen Borrego tras su operación de estética

La hija de la presentadora se ha sometido a dos operaciones de estética

Carmen Borrego parece que ya ha pasado lo peor. La hija de María Teresa Campos pasó por quirófano el pasado miércoles para someterse a no una, sino a dos operaciones de estética en su rostro. Papada y ojos han sido las dos cosas que Borrego ha querido arreglar, unas interveciones con las que pretende mejorar su apariencia física.

“Si me quedan mal no tienen calle para correr”, decía Carmen en el realitie ‘Las Campos’ antes de ponerse en las expertas manos del doctor Javier de Benito, una amenaza que no tendrá que llevar a cabo dado que todo apunta a que las operaciones han resultado ser todo un éxito. Look se ha puesto en contacto con José Carlos Bernal -marido de Carmen Borrego- para saber cómo ha pasado el fin de semana la pequeña del clan Campos: “Lo ha pasado muy bien, con el proceso lógico que conllevan estas intervenciones y que ya conocíamos”, afirma. El empresario confirma que todo el proceso de recuperación va bien y sin complicaciones, algo que alivia mucho a Carmen ya que antes de entrar a quirófano expresó la preocupación que le suponía la intervención. Lo que sí nos ha confirmado Bernal es que Borrego se encuentra en estos momentos hinchada, una consecuencia lógica en estos casos: “Según nos ha dicho el cirujano, la hinchazón es normal en estas intervenciones”, asiente.

Un ‘estreno de cara’ por la puerta grande

Tras salir del hospital -el pasado viernes- fue su hermana Terelu la que adelantó cuando Carmen presentará su ‘cambio de cara’, una aparición estelar que tendrá como escenario su propio realitie, ‘Las Campos’. “Quiero anunciar que, el próximo miércoles 12 de septiembre, se hará un programa especial en el que se verán todos los cambios… y alguno más (pero no digo de quién). Y el próximo martes 4 de septiembre habrá ya un pequeño aperitivo”, decía la hija mayor de María Teresa Campos en ‘Sálvame diario’.

Lo que está claro es que el regreso de Carmen Borrego no dejará a nadie indiferente, y es que son muchos los que desean ver cómo ha quedado la que hasta hace unos años era la integrante más desconocida del clan Campos.