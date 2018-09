Miguel Marcos y Belén Esteban llevan juntos desde el año 2014.

Aunque hasta este miércoles la propia Belén Esteban no desvelará en la revista Lecturas todos los detalles sobre su próximo enlace con Miguel, las campanas de boda están más que confirmadas. Este lunes La Vanguardia adelantaba que está muy cerca del altar, cada vez más. Sin embargo, todavía no se conoce la fecha del ‘sí, quiero’. Horas después que sonara este bombazo, la colaboradora ha llegado a su casa con su futuro marido y se ha negado a hacer declaraciones. La callada por respuesta y una sonrisa irónica desde el interior del vehículo. No obstante, minutos después ha atendido a los redactores apostados a las puertas de su casa: “Me voy a poner el bikini y no voy a hablar hasta Sábado Deluxe”

Este será el segundo enlace para Belén, pues contrajo matrimonio con Fran Álvarez en el año 2008. Cinco años más tarde conoció a Miguel de una manera muy particular: Belén sufrió una crisis glucémica y él era el conductor de ambulancia que la asistió junto a otros sanitarios. Meses más tarde se hizo pública su relación y desde entonces parecen estar felices. Eso sí, con una crisis sentimental que podía haber truncado todo, aunque finalmente no fue así. ¡Felicidades pareja!