El motivo oculto que llevó a Alfred a presentarse a ‘OT’

¿Una decepción para sus fans?

Los focos de la academia de ‘OT 2017’ se apagaron hace ya más de seis meses. Un tiempo que su última hornada de concursantes han aprovechado para comenzar sus carreras en solitario. Alfred, uno de los triunfitos más adulados del talent-show, consiguió estirar el ‘chicle’ mediático junto a Amaia gracias a su participación en Eurovisión, una aventura fallida ya que la pareja consiguió un puesto 23 de los 26 países concursantes.

En una de sus últimas entrevistas -concedida a El Periódico- el catalán explica qué ha significado para el su participación en en formato estrella de TVE, unas declaraciones que han sorprendido a sus fans ya que reconoce haber forjado una estrategia de marketing durante el programa. “Mi paso por ‘OT’ fue solo una consecuencia de que yo quería darme a conocer como compositor y músico”, desvela el ‘triunfito’ y añade: “Para mí fue solo un instrumento para conseguir lo que yo quería”. El último representante de España e Eurovisión describe de sí mismo un perfil bastante calculador, y es que la oportunidad que le ofrecía el formato de Gestmusic significaba para él su más ansiado deseo: La fama. “He hecho estrategias de márketing que nadie pensaría que un niño de 21 años podía hacer. Y todo el mundo venga, ‘esto es de verdad o de mentira’. He aprovechado para dar a conocer mi figura y mi arte”, dice Alfred, que se niega a desvelar la una estrategia que ha desarrollado: “No porque entonces se sabría que ha sido una estrategia de márketing”.

Alfred considera que no puede bajar el nivel de composición de Dylan o Cohen

Entre las ‘perlas’ que suelta el catalán durante su entrevista destaca una declaración donde da a entender que se siente al mismo nivel compositivo que autores como Bob Dylan o Leonard Cohen. Unas palabras que están sirviendo de ‘sorna’ para sus detractores en las redes sociales.

“Si me pide una canción Raphael, voy a investigar sobre él y quiero tomar cafés con él. Y si no los tomo me voy a imaginar que los tomo. De hecho me pidió una canción en broma en ‘OT’ y esa misma noche la tenía escrita. Bueno, el esqueleto, faltaba mucho. Hay que ser exigente como Dylan o Cohen, estamos en ese nivel y no podemos bajarlo”, afirma Alfred que defiende en esta entrevista ser un chico muy “espiritual” que rechaza la música como instrumento de consumo: “La música se ha de vivir y no consumir. Consumo es una palabra muy fea”