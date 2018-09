Darek, ex de Ana Obregón, nuevo concursante anunciado de Gran Hermano VIP

En el programa 'Sábado Deluxe se ha desvelado quién es el quinto concursante de GH Vip, Darek reaparece y el ex novio de Ana Obregón participará en el concurso

Darek, ex pareja de Ana Obregón, es el nuevo integrante de la casa más famosa de la televisión. Ha sido el programa de ‘Sábado Deluxe’ el encargado de desvelar cuál es el quinto nombre que protagonizará la nueva edición de GH VIP. Los rumores de que Darek Dabrowski sería el indicado por la cadena de televisión para entrar en la casa surgieron después de revelarse la maleta del concursante. Un detalle de ‘I love Polonia’, un libro de biología, ropa interior masculina… Todo encajaba con Darek. Su origen polaco, su relación con Ana Obregón (que estudió biología) y su pasado como stripper antes de entrar en el mundo de la televisión, eran las pistas. De hecho, el propio Darek se adelantó a la noticia oficial del programa y publicó la confirmación en su Instagram. “Dicen que uno siempre vuelve al punto de inicio, al momento donde todo empezó, al punto de partida de un camino lleno de posibilidades. Con la perspectiva del pasado, con la madurez del tiempo y el espíritu cargado de ilusiones, hoy vuelvo, vuelvo feliz al momento donde hace ya 15 años, empezó todo!”, escribió el modelo polaco.

La entrada de Darek es toda una sorpresa, el perfil mediático de Darek había sido bajo después de la ruptura con Ana Obregón. El modelo polaco, que trató fortuna en la moda y la televisión tras empezar con bióloga, había desaparecido del mundo del corazón. Su entrada en Gran Hermano VIP supondrá una nueva etapa para Darek, que querrá aprovechar su estancia en el concurso para disputar el premio y volver a la primera plana.

Darek cortó con Ana Obregón y comenzó una relación con la representante de la estrella de la televisión del momento, Susana Uribarri. Juntos permanecieron más de siete años, en el 2014 se terminó el romance que tanto dio que hablar.

A post shared by Darek Dabrowski🌶 (@darek_oficial) on Sep 1, 2018 at 4:34pm PDT

La casa de GH Vip coge forma

Primero fue Mónica Hoyos, que acudió a ‘Sábado Deluxe’ para comentar su actualidad con su ex Carlos Lozano y su ‘archienemiga’ y también ex novia de Lozano; Miriam Saavedra. De hecho, esta última suena con fuerza para entrar en la casa. Por otra parte, Aurah Ruiz, ex pareja de Jesé Rodríguez aportará frescura a la casa de Guadalix. El explosivo cómico Ángel Garó y Oriana Marzoli prometen emociones fuertes para la sexta edición de Gran Hermano VIP. Sólo queda por conocer el papel que cumplirá Darek en la casa. ¿Debe temer Ana Obregón la entrada de su ex pareja en el concurso?