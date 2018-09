La contundente respuesta de Aurah Ruiz a las críticas del entorno de Jesé

La nueva concursante de Gran Hermano VIP, Aurah Ruiz, ha respondido de manera muy contundente a las críticas del entorno del futbolista

Aurah Ruiz promete guerra, la tercera concursante confirmada de Gran Hermano VIP, no va a permitir que el padre de su hijo se interponga entre ella y el concurso. Jesé Rodríguez, que dejó a la ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ a través de un comunicado en redes sociales, no está muy contento con la entrada en la casa más famosa de la televisión de su ex pareja. Así lo confirmó a LOOK su entorno: “Para Jesé no fue una sorpresa que Aurah aceptara la oferta de Gh Vip. La verdad es que se lo esperaba”, afirmó un amigo íntimo del jugador del PSG a este digital. “Aurah está allí por la fama y por el dinero”, sentenció el entorno de Jesé.

Aurah no tardó mucho en hacerse eco de la información y, a través de una story de su Instagram, contestar a su ex. “Visto lo visto”, vive y deja vivir”, empieza el comunicado la nueva concursante de Gran Hermano VIP. “Hace tiempo que me olvidé de ti, me cantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso”, responde Aurah con contundencia, en relación a la poca atención que a su juicio Jesé Rodríguez dedica a Nyan.

“Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí, voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo”, alega Aurah. “Deja de manejar a mis espaldas y da la cara. Céntrate en tu vida y arregla la misma, un beso Aladino”, termina la joven. La entrada de Aurah en Gran Hermano VIP ha comenzado con fuerza. ¿Hasta dónde será capaz de llegar en el concurso? Jesé Rodríguez no se ha tomado bien la noticia.