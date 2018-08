Look lo sabe: ¿qué va a hacer Terelu Campos en su cumpleaños?

Una fecha en el calendario que significa mucho más que un simple aniversario

Terelu cumple años este 31 de agosto, un día muy especial que llega en un momento infinitamente complicado para la presentadora. Esta fecha en el calendario es mucho más que un simple aniversario para la hija de María Teresa Campos, que en los últimos meses ha sufrido uno de los reveses más duros de su vida a consecuencia de su recaída con el cáncer de mama. Pese al grave problema de salud que tuvo que afrontar hace tan solo unas semanas, Terelu ha tomado el ‘toro por los cuernos’ y ha demostrado coraje y valentía para hacer frente a este último varapalo. Pero, ¿qué va a hacer Terelu en su 53 cumpleaños?, ¿será este diferente al anterior? Ella misma ha respondido a ambas cuestiones a este digital.

“No voy a hacer nada de momento”, confiesa la hija de María Teresa Campos, mientras aclara a Look el motivo de este aplazamiento: “Aún no están todos mis amigos en Madrid, así que de hacer algo lo haré más adelante como lo hago siempre”, dice. Razones a las que quizás se sume el ingreso de su hermana, Carmen Borrego, quien permanece hospitalizada en el Nisa Pardo de Aravaca (Madrid) después de una cirugía estética con la que pretendía eliminar su papada. “De hacer algo lo haré más adelante, como lo hago siempre, pero en esta ocasión no será ninguna fiesta grande, sino más bien una cena tranquila con amigos“, afirma la colaboradora de ‘Sálvame’.

Nadie puede negar que el 2018 ha sido un año frenético en la vida de Terelu Campos. Por un lado su hija Alejandra Rubio alcanzaba la mayoría de edad -6 de abril- y se convertía en un personaje público, un asunto que le ha acarreado alguna que otra preocupación, y por otro -en el mes de julio- tuvo que pasar por el quirófano después de que le fuera detectado un cáncer de mama. Este último gran problema ha hecho que la presentadora haya tomado una radical decisión: realizarse una doble mastectomía. Una operación con la que evitará la reaparición de nuevos tumores en el pecho, justo el problema que le viene atormentando en los últimos cinco años.

Pero no todo ha sido oscuridad en la vida de Terelu durante el último año. Unas imágenes junto al abogado malagueño, Salvador Pérez, hicieron saltar la liebre sobre una posible reconciliación entre ambos, aunque días después la propia Terelu le restó importancia en ‘Sábado Deluxe’: “Salva y yo no somos novios. Nos vemos cuando queremos”. Sin embargo, su versión poco tiene que ver con la que el letrado ofreció a Look, pues en ningún momento desmintió a este medio que hubiera retomado su noviazgo con la hija de la que fuera ‘reina de las mañanas’. Sea como fuere Terelu ha demostrado una vez más ser una mujer fuerte y valiente, toda una luchadora que cumple este viernes un año más. ¡Felicidades Terelu!