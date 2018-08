Los rincones de Ronda que han marcado la vida de los hermanos Rivera

Ronda respira el legado de la familia materna de Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez

La plaza de toros de Ronda es considerada un monumento y se trata del tercero con más interés turístico de Andalucía después de la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Es sin duda el rincón más especial para los hermanos Rivera en su tierra, es el legado que la familia de su madre, los Ordóñez, les dejó. Pasó de las manos de su abuelo, Antonio Ordóñez, a las del propio Francisco Rivera, que es el empresario actual del coso. Sin embargo, no es el único rincón especial para los hermanos en Ronda.

En la puerta de la plaza, a un lado y a otro, hay monumentos que consiguen que ni Francisco ni Cayetano Rivera olviden sus orígenes cuando pasean por la ciudad. Se trata de las esculturas de Cayetano Ordóñez y su hijo Antonio Ordóñez, abuelo y bisabuelo de los hermanos. Además, en el interior del coso, hay un museo que recuerda grandes momentos de ambos y muchos otros compañeros de profesión que se han ido recopilando a lo largo de los casi 250 años que lleva construida la plaza.

A poco más de diez minutos andando está la finca familiar, bautizada como ‘El Recreo de San Cayetano’ en honor a su bisabuelo. Es la finca familiar que heredaron los nietos de Antonio cuando falleció y que ahora, sobre todo Francisco y Cayetano junto a sus familias, visitan con asiduidad. Se trata de una imponente edificación construida en un amplio terreno en la que, como curiosidad, están enterradas parte de las cenizas del escritor Ernest Hemingway, que fue un enamorado del municipio y un gran amigo de la familia.

Pero no se trata solo de rincones concretos. En realidad, desde que se pisa Ronda se respira tradición y toreo. Todo es un homenaje a la familia Ordóñez, no hay restaurante, cafetería o pequeño comercio al que se entre y no tenga una foto, un escrito o una dedicatoria que haga referencia a los que consiguieron convertir a la ciudad en un lugar de referencia taurina.

El río Guadalevín, que abre una imponente brecha natural en la ciudad, conocida como el Tajo de Ronda, ha visto pasar por allí a eminencias de todos los campos enamoradas de los capotes. Desde el citado Ernest Hemingway hasta el pintor Picasso, pasando por el cineasta Orson Wells o la mujer del expresidente de Estados Unidos, Michelle Obama.