Oriana Marzoli y Terelu Campos protagonizaron una bronca en 'Sálvame' cuando el nombre de la hija de Terelu salió a relucir

Oriana Marzoli no comenzó con buen pie su promoción en la casa más famosa de la televisión, ‘Gran Hermano VIP’. La venezolana acudió a ‘Sálvame’ para conversar sobre su ingreso en Guadalíx, sin embargo un tema salió a la palestra: Su relación con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. La colaboradora, allí presente, amenazó incluso con salir de plató “De mi hija no, ¡eh! Que me levanto y me voy“, advirtió a la dirección. Mientras tanto, Oriana atacó: “No me toques las narices hablándome de tu hija que la he aconsejado muy bien”. Todo vino a raíz de un comentario que la nueva concursante de Gran Hermano VIP acusa a Terelu de realizar sobre ella y su amistad con Alejandra. “¿No has dicho que soy una ‘malajunta’?”, repetía Oriana. La situación acabó con la venezolana fuera de plató y los ánimos muy caldeados entre ambas. Una situación muy complicada para Alejandra, habitual del grupo de amigos de Oriana junto a Aless Gibaja. Sin embargo, la hija de Terelu Campos quiso zanjar el asunto de una manera simple pero efectiva.

“Mi madre es una madre estupenda, no tengo nada más que decir“, escribió la joven influencer en su red social favorita, donde es toda una celebridad. Una clara respuesta a la frase que incendió el plató de Sálvame. “Yo no voy a entrar en si eres una mala madre”, gritó Oriana, para indignación de los colaboradores. La venezolana también utilizó su Instagram para defenderse y apoyarse entre sus fans. Según la nueva integrante de Gran Hermano VIP, quedó demostrado que ella tenía la razón y que era “una frase hecha”, nada más.

Terelu Campos tuvo un precumpleaños algo amargo tras la bronca, ya que si hay un tema que no quiere tocar en televisión es el de su hija, como ya ha demostrado en más de una ocasión. Alejandra Rubio, que planea abrir su canal de Youtube en breve, ha confirmado que su intención es no convertirse en un personaje televisivo.