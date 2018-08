Michelle Obama y su misión imposible: Intentar pasar desapercibida en Mallorca

La ex primera dama de los Estados Unidos intenta pasar desapercibida en Palma de Mallorca refugiándose en sus guardaespaldas y utilizando capuchas

Michelle Obama se enamoró de Palma de Mallorca y es el segundo año consecutivo que aprovecha sus vacaciones para zambullirse en las Islas Baleares. La buena relación de amistad que mantiene con el que fuera embajador estadounidense en España, James Costos, durante el mandato en la presencia de su marido, Barack Obama, ha permitido a la abogada poder disfrutar de una relajada estancia. Sin embargo, Michelle Obama se encuentra en una encrucijada, ya que no quiere que ningún paparrazi saque crédito de su presencia en la isla. Según informa el periódico local mallorquín ‘Última Hora’, Michelle Obama está siendo especialmente escrupulosa para guardar su intimidad. Rodeada de sus guardaespaldas, no duda en refugiarse detrás de ellos a la mínima presencia de cámaras. De hecho, la ex primera dama de los Estados Unidos de América ha protagonizado varias escenas durante estancia en Mallorca tapándose la cara con capuchas o gorras para evitar ser grabada o fotografiada. Una extraña decisión, señalan en los medios locales, ya que es de sobra conocida su presencia en la isla.

Michelle Obama goes hiking in Mallorca with a heavy security detail https://t.co/sMvHwE0YaP pic.twitter.com/ocr3koZnTf — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 30 de agosto de 2018

Michelle Obama aprovechó su segunda estancia en dos años para comer con la reina emérita Sofía, repitiendo el encuentro que vivieron en el 2012 aunque dicho momento fuera una cita oficial, ya que ambas ejercían como representantes de sus respectivos países. Un almuerzo con James Costos y su marido, el conocido interiorista Michael Smith, que ejercieron de anfitriones, informó la revista ‘!Hola¡’.

Michelle ha tenido diversos planes durante sus vacaciones en las Islas Baleares. ‘Última hora’ reveló que la mujer de Barack Obama navegó por las aguas de la isla en el yate de Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google, íntimo amigo del matrimonio de los Obama. El ex directivo reside en Palma desde que se retirase de su trabajo.