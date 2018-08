El duro testimonio de la abuela y el tío de Georgina Rodríguez: “Creo que se avergüenza de nosotros”

Juana y Jesús, abuela y tío de Georgina Rodríguez, hablan de cómo es su precaria situación.

Parece que la mudanza de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez a Italia ha abierto la veda para que los familiares de la modelo hablen por primera vez. “Yo creo que se avergüenza de nosotros. Yo no vivo la vida de lujo que lleva ella. Yo vivo con 800 euros y me hago cargo de mi madre, pero jamás le he pedido dinero a nadie, aunque ella esté con quien está”, afirmaba Jesús, tío de Georgina, a las cámaras de ‘Sálvame’.

El pasado jueves salía a la luz la precaria situación en la que vive la abuela de la ‘wag’ -que tiene como domicilio una humilde casa prefabricada- y el padre de la misma -que se encuentra hospitalizado en Argentina tras sufrir un ictus-. La familia de la novia de Cristiano Ronaldo ha querido dejar claro que no piden dinero a la joven, pero sí que ella retome la relación familiar que los unía en antaño: “A mi no me llaman ni me escriben. No conozco a la niña, solo la vi de chiquita porque me mandó una foto cuando nació y después no la he visto más. Solo le pido a Dios que el padre, la madre y la familia sigan bien, y también Ivanna -hermana de Georgina-. Otra cosa no puede ser”, decía Juana, la abuela de Georgina.

La anciana, que cuenta haber estado muy cerca de su nieta durante su niñez, encarna la complicada situación que han vivido muchos lorquianos tras el nefasto terremoto que asoló la localidad murciana en el año 2011. Justo es esa la razón por la que el ayuntamiento de la ciudad refugió a los más damnificados -entre ellos a la abuela de la modelo- en casas hechas de chapa, unos lugares provisionales en los que las inclemencias del temporal hacen complicado el día a día de sus habitantes. Esta precariedad es la que denuncia Juana, que está convencida de que si el novio de su nieta supiera cómo vive no dudaría en ayudarla: “Si no nos ha echado una mano será porque él no sabrá cómo vivo. Yo creo que si supiera la situación me ayudaría, porque he escuchado que tiene buenos sentimientos y ha hecho obras de caridad muy hermosas“, afirma la abuela de la modelo frente a las cámaras.

Por otro lado Juana ha dejado claro que no mantiene relación con su hija Ana María -madre de Georgina- y alega que mantuvieron un desencuentro a consecuencia de una relación amorosa de esta con alguien que no era de su agrado: “Con Ana Maria no me hablo. No me gustó una relación que tenía”. Con quien sí tiene contacto la familia materna de la maniquí es con el padre de la misma, Jorge Rodríguez, que según su excuñado es una persona que ha ayudado mucho tanto a él como a muchas personas de Jaca. “No sé si mi sobrina tiene relación con él, pero sí que se que no ha ido a verle. La he visto viajar a Mallorca, a Venecia… pero no a Argentina a ver a su padre”, afirma Jesús.

La situación que pintan los familiares de Georgina no es para nada halagüeño, una familia dividida donde el repentino salto a la fama de una de sus integrantes ha terminado por demolerla por completo. El glamour en el que se ve rodeada la joven contrasta con la precariedad en la que viven sus familiares, una realidad que sorprende a los que desconocían esta historia. “Tengo muchas ganas de ver a Georgina y a Ivanna y les deseo que el señor les tenga preparado un ‘buen casar’. Me gustaría verlas pero mi situación no me lo permite“, afirma Juana mandando un mensaje a sus nietas.