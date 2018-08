El círculo de Jesé Rodríguez reacciona: “Aurah va a Gh Vip 6 por la fama”

Este martes Sálvame confirmó la participación de Aurah Ruiz en Gh Vip 6

Siete meses después de que la vida de Aurah Ruiz (28) se desmoronara como si de un castillo de naipes se tratara, la canaria ha vuelto a resurgir. Su participación en Gh Vip 6 está más que confirmada, tal y como aseguró este martes ‘Sálvame’, por lo que este podría ser el momento para hablar de todo lo sucedido con el futbolista. Y es que, según aseguró ella misma a este digital, supo que su relación sentimental había llegado a su fin al mismo tiempo que los seguidores de Jesé: “Me enteré de que Jesé rompió conmigo a través de un comunicado que compartió en Twitter (…) Desde entonces ni su hijo ni yo sabemos nada de él”. Pero, ¿qué opina el entorno del jugador de que Aurah sea una de las próximas habitantes de Guadalix de la Sierra?, ¿quién se encargará del cuidado del hijo que ambos tenían en común?, y sobre todo, ¿cuál fue la reacción de Jesé cuando conoció la noticia? Raymond Ray, íntimo amigo de Jesé y socio de sus proyectos musicales ha despejado estas incógnitas a LOOK.

“Para Jesé no fue una sorpresa que Aurah aceptara la oferta de Gh Vip. La verdad es que se lo esperaba, asegura Raymond en conversación con este medio. Afirma que su entorno no tiene miedo y además dicen tener claro el objetivo por el que la expretendienta de Mujeres Hombres y viceversa entrará en este reality show: “Aurah está allí por la fama y por el dinero”. No están asustados porque la canaria descubra las desavenencias sentimentales de ambos, pero comentan que si tienen que tomar medidas legales lo harán. “Ya está demandada…”, apunta Raymond.

“Los padres de Aurah cuidarán de Nyan”, dice. Aunque se desconoce qué estará dispuesto a revelar Aurah durante su estancia en el concurso, lo cierto es que, que Aurah forme parte de la lista de concursantes podría trasladar la lucha que ambos mantenían en redes sociales a los platós. Solo habrá que esperar a que eso suceda.