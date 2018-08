La precaria situación en la que vive la abuela de Georgina Rodríguez

En 'Sálvame diario' han acudido hasta Lorca (Murcia) para conocer todos los detalles sobre el pasado de Georgina

En la misma semana en la que Georgina Rodríguez (24) se ha convertido en una de las estrellas del festival de Cine de Venecia, se ha descubierto la cara más desconocida de la WAG. Y es que, según han asegurado este jueves en ‘Sálvame diario’, la maniquí no querría saber nada de su familia desde que comenzara su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo. De hecho, su vida es muy diferente a la de su entorno y así lo aseguran los vecinos de Lorca (Murcia), lugar en el que vive la abuela de Georgina. “Su abuela Juana vive con dos hijos en una casa prefabricada después del terremoto del año 2011. Lleva ahí siete años viviendo”, ha desvelado el reportero.

No obstante, este no es el único bache que su entorno ha superado, pues son muy humildes y cada día se enfrentan a penurias económicas de las que todavía no han logrado salir. “Se sienten abandonados. Para Georgina su abuela era una segunda madre. Ya tiene 82 años y está muy enferma”, han explicado en el citado programa. “Alguna vez le han pedido dinero a Georgina y entonces ella deja de llamar. Se ha desentendido”, apuntan. La misma versión que mantienen el resto de lorquinos, quienes han preferido no mostrar su rostro a cámara.

Además, se ha descubierto que a estas necesidades económicas habría que sumar el endeudamiento de 3.000 euros que su abuela adquirió en el pasado. “Se vio con una deuda y perdió una casa llena de recuerdos”, han dicho. Aunque esta parte no es la única de la familia que tiene quejas sobre el comportamiento de la pareja del astro del fútbol, pues según se ha revelado, el padre de Georgina Rodríguez está ingresado en Buenos Aires (Argentina) y todavía su hija no ha recibido su visita.