El accidente de Cayetano Martínez de Irujo: ¿recibe trato de favor de la Guardia Civil?

El hijo de la duquesa de Alba incumplió un requisito obligatorio frente a un agente de la autoridad

Agosto no ha terminado de la mejor manera posible para Cayetano Martínez de Irujo. El hijo de la fallecida duquesa de Alba ha sufrido un altercado que, sin duda, le habrá amargado el final de la temporada estival. Fiel a su cita veraniega con Sotogrande -el exclusivo destino vacacional de numerosos vips nacionales e internacionales- Cayetano ha sufrido este año un accidente que habría podido tener serias consecuencias.

Las imágenes hablan por sí mismas. Cayetano Martínez de Irujo circulaba con su vehículo por una carretera cercana al gaditano Puerto de Sotogrande cuando sufrió una colisión frontal que dañó la parte delantera del coche. Se trata de un Volvo XC90, un SUV de lujo que es considerado uno de los más seguros del mercado.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del siniestro y esperaron junto a Cayetano y su pareja, la joven Bárbara Mirjan, hasta que la grúa retiró el vehículo accidentado. Sin embargo, lo que llama la atención es que ni el hermano del duque de Alba, ni su novia, se ponen los chalecos reflectantes obligatorios a pesar de la presencia de los agentes de la autoridad. El lugar en el que queda el vehículo siniestrado es de una peligrosidad evidente, junto a una salida de la autovía. Por tanto, el uso de la llamativa prenda es necesario para advertir de la presencia de peatones en la calzada. No utilizarlos en este tipo de situaciones puede acarrear una multa de 200 euros y, aunque se desconoce si finalmente fueron sancionados, todo parece indicar que el agente de la Guardia Civil que les atendió no les amonestó por no utilizar los chalecos. ¿Estamos ante un posible trato de favor?

Sea como fuere, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan pudieron continuar su camino en otro vehículo, por lo que esa misma tarde disfrutaron en Sanlúcar de Barrameda de la despedida en los ruedos de Juan José Padilla. Parece que, finalmente, la jornada no acabó tan mal para lo que podría haber sido.