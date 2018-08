El ‘precio’ que Carmen Borrego tendrá que pagar para sentirse más guapa

La operación estética de la pequeña de las hermanas Campos parece haber sido todo un éxito

El ‘gran cambio’ de Carmen Borrego ya ha llegado. La hija de María Teresa Campos se sometió el pasado 29 de agosto a una intervención de cirugía estética con el objetivo de deshacerse de su gran complejo: su papada. “Ha salido todo muy bien”, decía a Look su marido –José Carlos Bernal– pocas horas después de que Carmen saliera del quirófano. Los miedos de Borrego han sido muchos, y es que la idea de someterse al bisturí le horrorizaba y encantaba a partes iguales. “Si me queda mal no tienen calle para correr”, decía la ahora convaleciente en la última entrega del reality ‘Las Campos’, una amenaza que no tendrá que cumplir dado que su aventura con la cirugía estética parece haber sido todo un éxito.

En el programa ‘Sálvame’ Kike Calleja daba la última hora sobre el estado en el que se encuentra Carmen Borrego tras pasar por las expertas manos del doctor Javier de Benito. “Hasta el próximo viernes no será dada de alta. Ahora le han aconsejado que no hable ni gesticule”, decía el reportero, que añadía otro dato más: “No tendrá que usar faja porque los músculos están tensos. Los primeros cambios los veremos dentro de 15 días y el resultado final comenzará a notarse a partir del primer mes”.

Aunque cabría esperar que la parte económica corriese a cargo de la productora de ‘Las Campos’ -La Fábrica de la Tele-, lo que es seguro es que será ella quien tendrá que asumir el coste en tiempo y esmero para cuidarse y que la intervención acabe luciendo como debe, un asunto del que este medio ha querido saber un poco más. Para ello hemos consultado al doctor Ángel Martín (Clínica Menorca), que nos cuenta algunos de los pasos que Borrego tendrá que seguir. “Durante el postoperatorio el paciente puede manifestar hematomas e hinchazón, es por ello que se suele hacer uso de una mentonera. Este elemento tendrá que ser llevado de 7 a 8 días para evitar que exista descolgamiento en los tejidos”, aclara el médico. Esta explicación contradice lo afirmado por Kike Calleja y se ajusta más a lo que María Patiño y Mila Ximénez -ambas aficionadas a pasar por el quirófano- han apuntado desde plató: “Un vendaje o algo que sujete esa zona tiene que llevar”, añadía la presentadora de ‘Socialité’.

El cirujano con el que ha contactado Look nos detalla cómo se desarrolla este tipo de operaciones, así como el tipo de paciente al que se le recomienda. “Una liposucción de papada con lifting de cuello es posible realizarlos en el mismo acto quirúrgico. El lifting de cuello lleva sutura del platisma -músculo del cuello- y puede estar o no acompañado de lipo. Si se hace solo lipo de papada no lleva tratamiento del platisma, pues es una cirugía menor y es cerrada. Estas operaciones se realizan a personas que acumulen una gran cantidad de grasa bajo el mentón“, afirma el doctor Martín.

¿Cuánto cuesta el ‘arreglo’ de Carmen Borrego?

Carmen ya ha salido de quirófano y solo queda esperar para ver el resultado final de su cambio, un ‘estreno de cara’ que quizá se realice vía exclusiva o a golpe de ‘Deluxe’. Lo que también se prevé es que en la próxima entrega del reality ‘Las Campos’ se podrán ver los entresijos de la operación de la que hasta ahora era la Campos más desconocida, toda una puesta en escena para presentar a la nueva Carmen.

Este digital ha podido conocer en qué precio ronda la operación de Borrego a partir de los honorarios que barajan las diferentes clínicas de estética que ofrecen estos servicios. El coste medio de una liposucción de papada viene a ser alrededor de 2.000 euros, una cifra que se vería aumentada si finalmente la hija de María Teresa ha optado por añadir a la lista de ‘arreglitos’ un lifting cervical, que puede alcanzar los 6.000 euros.

Sea como fuere, lo cierto es que los seguidores del televisivo clan están deseando volver a ver a Carmen Borrego pletórica tras sus operaciones de estética, una mujer a la que la fama le ha hecho cambiar por dentro y ahora también por fuera.