Julio Iglesias: Del porqué no canta en España y su estado de salud

Una persona del círculo íntimo del cantante desvela cuál es su verdadero estado de salud y las razones de su ausencia en España

“Julio está fenomenal y todo lo que se dice sobre su mala salud no es cierto”. El desmentido llega de parte de una persona del círculo íntimo de Julio Iglesias y que asegura que las especulaciones solo alimentan noticias “falsas”. Tras la reciente publicación por parte de varios medios de que el cantante habría suspendido algunas de las actuaciones previstas en su gira de este verano, se han disparado todas las alarmas sobre la salud del artista quien este mismo martes publicaba en redes sociales, en un intento de acallar el aluvión de titulares que daban por cancelada parte de su gira, que se siente “feliz” de comenzar el tour en Taskent (Uzbekistán) en menos de dos semanas, concretamente el día 10 de septiembre, para recalar después, el 1 y 2 de octubre, en Dubái (Emiratos Árabes).

“Tiene el corazón como un roble. Julio arrastra su problema de espalda de toda la vida y lógicamente esa lesión, secuela del accidente de tráfico que sufrió hace muchos años, ahora le afecta un poco a su movilidad, pero solo un poco”, insiste en matizar la misma fuente. A mediados de julio, se instaló como cada verano en su casa de Ojén y él y su familia han disfrutado como siempre de una estancia discreta, evitando los lugares concurridos de Marbella y eligiendo dónde, cuándo y cómo moverse para evitar el bullicio que despierta cada vez que aparece en cualquier lugar. Las llegadas de Julio a Marbella son silenciosas. “Hacen mucha vida en casa, pero también salen lo que pasa es que se cuida mucho”. Explica que este verano, por ejemplo, acudió a la Oficina de Documentación de la Policía, ubicada en La Patera, muy cerca de la plaza de toros del Marbella, para renovar su carné de identidad. Su cita fue a la hora más tranquila, cuando menos gente había, pero fue inevitable que lo reconocieran. Incluso le pidieron tomarse alguna fotografía. “No es cierto que le acompañara su abogado, como se ha dicho. Eso es falso y ganas de inventárselo. Puedo asegurar que fue a renovarse el pasaporte solo, no le acompañaba ninguna abogada y que caminaba perfectamente. Quien conoce Marbella y estas oficinas donde se tramitan los DNI y pasaportes, sabrá que hay una escalera de acceso con al menos 10 escalones. Julio los subió a la llegada y los bajó al salir. Tiene algún problema de movilidad, sí, pero se lo trata un fisioterapeuta y no hay más”. Explica que el cantante nada cada día: “Es algo que necesita y además le encanta. Tanto en su casa de América como en la finca de Ojén. Allá, en el mar, y aquí en una piscina tratada con sal. No puede dejar de hacerlo”.

Su ausencia de los escenarios y el hecho que no aparezca en público desde hace tiempo, (su último disco, México & Amigos, lo presentó en septiembre de 2017) han alimentado los rumores de que algo podría estar pasando en la vida de Julio, quien este próximo septiembre cumplirá 75 años. Pero, ¿por qué no actúa en España? Sus fans, que son legión, le echan de menos. En mayo de este año anunciaba una gira mundial especial al cumplirse en julio los 50 años de su triunfo en el Festival de la Canción de Benidorm. Sin embargo, el internacional Iglesias no incluye ni un solo día en España, por ahora. “Él canta dónde le pagan lo que pide. Es un artista que va a caché y no arriesga el resultado de la taquilla. Pide tanto y es lo que vale. Como José Tomás. Ahora, en los Emiratos Árabes le pagan un dineral. El teatro de la Opera de Dubai es un escenario de mucho nivel”, explica un profesional del sector discográfico.

Lo cierto es que los rumores sobre su estado de salud han ido creciendo tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en verano de 2015. Su compañía de discos Sony Music emitió entonces un comunicado en el que confirmaba la operación y anunciaba su vuelta a los escenarios tras el debido reposo. “Julio Iglesias tuvo una pequeña intervención médica en la parte lumbar de la espalda, como parte de un chequeo rutinario en Nueva York. Julio Iglesias volverá a todas sus actividades tras el reposo que debe guardar recomendado por los doctores”. El concierto previsto para el 5 de agosto de ese verano en Marbella se canceló. Tras la intervención, el cantante reconoció que había tenido problemas y que “no podía ni caminar”.

Tres años después, sus fans aguardan con ansia su próximo concierto, el primero de la gira que conmemora los 50 años de escenario, y que el propio artista ha confirmado. Sus más allegados aseguran que actualmente se encuentra mucho mejor y que un fisioterapeuta y una serie de ejercicios diarios le mantienen en forma para seguir con su vida normal. “Julio se cuida y, sí, es cierto que utiliza el carrito de golf para moverse por su casa. Si yo tuviera una casa tan grande como la que él tiene o como la finca de Ojén, de un kilómetro, y algún problema de espalda también iría en carrito”.