Sorpresa durante la diretta in RADIOVISIONE su RTL 102.5 del concerto di @j.axofficial e @fedez dall'Arena di Verona. Quest'ultimo infatti ha chiesto la mano alla fidanzata @chiaraferragni sul palco. I due quindi convoleranno a nozze #JAxeFedezRTL1025

