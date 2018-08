Hablamos con Carmen Borrego horas antes de someterse a su operación de estética

La hermana de Terelu Campos cuenta cómo se siente horas antes de pisar el quirófano

Son las 3 de la tarde del martes 29 de agosto de 2018. Carmen Borrego cuenta las horas para entrar en quirófano. La hija pequeña de María Teresa Campos se somete este miércoles a una operación de estética en la que corregirá su ‘papada’, un elemento de su fisionomía que la viene molestando desde hace algún tiempo y que muy pronto desaparecerá.

El paso de las hermanas Borrego Campos por la clínica de estética es una de las aventuras más esperadas por los seguidores del docu-reality ‘Las Campos’, que recogerá las imágenes de Carmen durante su preoperatorio y recuperación. Look ha podido hablar con Carmen Borrego horas antes de pasar por las expertas manos de un cirujano plástico, un momento complicado en el que se mezclan muchas emociones en el interior de la protagonista. “Respetadme que no quiera decir mucho sobre tema, pero soy muy supersticiosa y no quiero hablar de la operación”, afirma la hija de la presentadora que admite estar algo inquieta antes de pisar el quirófano: “Tengo miedo como tendría cualquier persona”.

Pese a que Borrego no quiso verbalizar cómo se visualiza tras su operación de estética, ya que no quiere llamar al ‘mal augurio’, en las anteriores entregas de ‘Las Campos’ Carmen declaró frente a cámara el ‘complejo’ que le causaba su papada, algo muy pronto no estará en su cuello. Lo cierto es que la integrante más desconocida del clan Campos está decidida a sacar lo mejor de sí, comenzando por sus dientes -que se arregló en el mes de julio- y acabando por su papada. Una nueva Carmen Borrego que se dispone a perfeccionar su imagen justo ahora, cuando su exposición pública es cada vez mayor.

Esta misma mañana, a primera hora, ha ingresado en el centro para someterse a la operación. Su madre, su hermana y su marido han estado junto a ella y en las próximas horas sabremos si todo ha salido bien y si finalmente el resultado es de su agrado.