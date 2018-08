El momento más amargo de Terelu Campos y Alejandra Rubio: “Yo he visto a mi hija asustada”

El gran temor de Terelu Campos: Su hija Alejandra

Terelu ha vuelto para quedarse. La presentadora ha regresado rodeada de aplausos y vítores al plató de ‘Sálvame Diario’ para reincorporarse a su puesto de trabajo después de haber sido intervenida por su cáncer de mama -el 11 de julio-. La malagueña ha querido contar a sus compañeros cómo ha afrontado este duro varapalo, una difícil situación en la que ha tenido una máxima preocupación: Su hija.

Lo cierto es que tal y como ha contado Terelu, Alejandra Rubio sufrió en carnes propias el temor de poder correr la misma suerte que su madre. Una circunstancia que la presentadora narra con gran emoción: “Yo he visto a mi hija asustada. Ella me decía ‘¿Yo tengo que hacerme algo mamá?’, fue un momento verdaderamente difícil”, afirma la colaboradora envuelta en lágrimas. “Yo solo de pensar que pudiera haberle pasado algo que la hiciera vivir con miedo…Me quitaba la vida”, contaba Terelu a Carlota Corredera, un episodio que ha marcado, y mucho, a la colaboradora.

La posibilidad de que Alejandra Rubio pudiera heredado cierta predisposición genética al cáncer de mama atormentaba a la hija mayor de María Teresa Campos, una duda que ha querido desvelar a través de un exhaustivo estudio médico. “Genéticamente no le puedo trasmitir eso a mi hija. Ella tendrá que hacerse sus revisiones dentro de 10 años como cualquier mujer”, afirmaba la mayor de las hermanas Campos, que contaba a los espectadores cómo le comunicó a Alejandra la buena noticia: “La vi y le dije ‘¡Hija no te he pasado nada malo!’, fue un alivio tremendo porque era lo que más me preocupaba”.

Mastectomía: La gran decisión de Terelu Campos

Harta de batallar con los dos tumores que ha tenido en su pecho Terelu ha decidido someterse a una doble mastectomía para así liberarse de ‘la cruz’ que la atormenta desde el año 2012. “No tengo predisposición genética al cáncer de mama según los estudios que se me han realizado, pero ya he tenido dos”, asentía la presentadora que confesaba haberse decidido pasar por el quirófano para eliminar las dos glándulas mamarias.

La operación de Terelu no le pasará factura a su apariencia física, ya que la colaboradora sustituirá el tejido retirado por prótesis que la devolverán su aspecto inicial. Un asunto, que como es lógico, también le preocupa. Aún se desconoce la fecha exacta en la que la hija de María Teresa se someterá a dicha intervención, pero lo que si se puede afirmar es que Terelu se encuentra con los ánimos y la fuerza suficiente para regresar a la televisión. ¡Enhorabuena Terelu!