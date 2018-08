"He ganado una batalla grandísima. No tengo nada genético, no transmitirle nada a mi hija es lo más importante", ha desvelado Terelu

Este sábado era la noche de Terelu Campos (52). La colaboradora volvía a ‘Sábado Deluxe’ 48 días después de haber anunciado que “estaba esperanzada y asustada” al mismo tiempo. Todas las miradas estaban fijadas en ella, en su valor, en los gestos que empleaba para relatar su segunda lucha contra el cáncer. La pesadilla había vuelto a su vida, pero entre sus planes no estaba rendirse. Sus palabras y sus gestos hablaban por sí solos: solo estaba centrada en su salud y en una recuperación que apunta como complicada. Pero, ¿qué novedades han traído a su vida las últimas pruebas médicas que la hija de María Teresa se ha realizado?, ¿son tan positivas como denotaba su media sonrisa? o ¿solo eran nervios? La respuesta la ha desvelado ella misma tras despojarse de la tensión que durante los primeros minutos la acompañaba. “He ganado una batalla grandísima. No tengo nada genético, no transmitirle nada a mi hija es lo más importante. Lo he sabido esta semana”, decía profundamente emocionada.

Una buena noticia que le ha hecho replantearse si finalmente se someterá a la doble mastectomía que ella misma confirmó hace escasas semanas. “El saber que genéticamente no tengo predisposición a tener cáncer de mama es importantísimo, pero ya he tenido dos. A raíz de saber esta noticia lo dudé más, es verdad. Hablaré de nuevo con todos mis médicos para decidirme, pero ahora muchos están de vacaciones. Quiero saber la opinión de mi oncólogo”, acertaba a decir. Terelu parecía titubear hasta que se ha dirigido a cámara y ha revelado el paso que está decidida a dar: “Quiero no vivir con miedo y eso pasa porque mis pechos estén fuera de mi cuerpo. Esa es la realidad. Nadie me puede decir que sí o que no me volverá a ocurrir…”, apuntaba Terelu.

Aunque la operación del 11 de julio en la que extirpó el tumor de su mama izquierda fue un éxito, la recuperación está siendo dolorosa. La prueba de ello que se haya visto obligada a acudir a Urgencias, tal y como reveló su hermana, Carmen Borrego, en ‘Sálvame diario’. “Esta vez han tenido que abrir por dos sitios porque el ganglio centinela estaba muy lejos y no querían hacer un destrozo. Eso es lo que me ha ocasionado más molestia porque no podía levantar el brazo (…) Cuando me ingresaron en Málaga me hicieron una ecografía. Yo no me encontraba bien y estaba muy inflamada…”, ha confesado Terelu.

La colaboradora es consciente de que su círculo le apoya, pero este no solo es el familiar. En ese círculo también está Salvador Pérez, el hombre que le está mimando en su momento más duro y así lo demuestran los prudentes besos que la revista ‘Hola’ publicó hace tan solo unos días. Tras este suceso este abogado, que fue pareja de Terelu en el pasado, se confesó con este digital: “Las fotos son evidentes, es una amiga mía, le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño y no hay nada más“. Unas palabras que también ha secundado Terelu: “Salva no es mi novio”. “No es una prioridad en mi vida el amor. Mi cabeza está en algo que es prioritario. Siempre he tenido buena relación con Salva (…) No voy a negar que este verano he visto a Salva de otra manera. La relación que tengo con él es la que queremos en cada momento. Nada más. No tiene ni nombre ni apellido”, ha explicado Terelu.