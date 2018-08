María Teresa Campos rompe su silencio sobre el veto de la hija de Edmundo

"No tengo ninguna relación con María Gabriela porque vive muy lejos", dijo tajante María Teresa

Hace seis meses Look adelantó el veto que la hija de Edmundo Arrocet había hecho a las hijas de María Teresa Campos (77). La televisiva familia había viajado junto al cómico en una entrega de ‘Las Campos’ para que Bigote volviera a sus orígenes, pero hubo una reunión que dejó un sabor agridulce al clan. Más bien solo a parte del clan, pues no todos eran conocedores de esta censura. Pese a que este digital lo anunció, la presentadora corrió a desmentirla: “Eso es una mentira como una casa”. Hace unos días se confirmó que este digital tenía razón y este sábado María Teresa decidió romper su silencio sobre arduo asunto. “No tengo ninguna relación con María Gabriela porque vive muy lejos”, comenzaba diciendo.

[LOOK tenía razón y la hija de Bigote sí vetó a las hermanas Campos. ¿Por qué lo negó María Teresa?]

Teresa parecía estar incómoda con esta polémica y, aunque trató de serpentear y no desvelar su opinión, terminó dando algunas pinceladas. “No tengo nada que decir. Me llevo bien con todos los hijos de Edmundo , principalmente con los que viven aquí”, dijo. No obstante, sí reconoció el asombro que le había provocado. “Me quedé sorprendida con lo de María Gabriela”, añadió.

Ni una palabra más sobre esta cuestión que tantos quebraderos de cabeza ha traído a la familia. Además, habló sobre la relación de Terelu Campos y Salvador Pérez, aunque no tanto como algunos esperaban. Tras unas imágenes en las que ambos aparecieron besándose, su entorno parece hermético . “Mi hija tiene muchos amigos que la quieren”, comentó.