María Teresa Campos lanza un dardo directo a sus jefes

¡Qué tiempo tan feliz! llegó a su fin el 1 de abril del pasado año y desde entonces no ha vuelto a presentar ningún formato Sus apariciones importantes han sido en las entregas de 'Las Campos'

De manera sigilosa, pero contundente. Esta ha sido la estrategia elegida por María Teresa Campos (77) para enviar un dardo directo a los jefes que un día le prometieron un programa que a día de hoy no ha llegado. O al menos todavía no ha sido anunciado. La presentadora ha aprovechado la llamada de apoyo pública a su hija Terelu (52) en la entrevista de este ‘Sábado Deluxe’ para dejar caer que para alguien -sin precisar quién- ella ha caído en el olvido. Y es que, cabe recordar, que desde que ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ llegara a su fin, Teresa no ha vuelto a conducir un programa propio. Con un tono socarrón, la malagueña ha hecho referencia a la fotografía que este sábado se había escogido para mostrarla en televisión. “Me encanta la foto que habéis puesto de mí. Fíjate lo que he pensado…si parece una presentadora de televisión”, decía carcajeando.

Palabras a las que ha reaccionado la periodista Lydia Lozano al instante: “Es la que tienes puesta en los pasillos de Telecinco”. Sin embargo, esta afirmación no parecía convencer a Teresa y, de nuevo, soltaba una pullita que dejaba boquiabiertos a los presentes. “Ah, ¿pero sigue puesta?”, espetaba. “Bueno, ahora están pintando”, respondía Lydia. La tensión se mascaba en el ambiente hasta que María Teresa se ha centrado en otro asunto que, nada tenía que ver con su futuro profesional.

Aunque estas palabras, sin querer, recuerdan a uno de los mensajes que la propia matriarca de las Campos dejó en el aire este mismo mes. “Ya me gustaría que todo el mundo creyera en mí como creo yo”, dijo en la entrega del 15 de agosto de ‘Las Campos’. De momento, se desconoce si estos dardos abrirán las puertas a posibles proyectos para la gran María Teresa.