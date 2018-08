Ares Teixidó desveló el pasado mes de julio haber comenzado una relación sentimental Desde el fin de su romance con David Bustamante, no se le había conocido nueva pareja

“Hay un amor de verano. Siempre digo que me gustaría encontrar un amor de verano que me durase todas las estaciones del año. Y espero que sea así”. Estas palabras de Ares Teixidó (31) en el Reggaetón Beach Festival a finales de julio desvelaron que el corazón de la presentadora volvía a estar ocupado. La catalana, que durante tantas ocasiones había copado titulares por su misterioso romance con David Bustamante (36), decía adiós definitivamente a esa aventura con el cántabro que tanta expectación levantó y comenzaba una nueva etapa al lado de alguien desconocido. Alguien sobre el que ella prefirió no revelar más detalles entonces, pero del que LOOK ha descubierto la identidad. Se trata de Albert Estragués, de 36 años, natural de Castelldefels y con una profesión relacionada con el mundo de la hostelería.

Conocido como ‘Espi’ en su círculo más cercano, el catalán se muestra ilusionado con su relación con Ares y así lo revela la última instantánea que Albert ha compartido en el perfil privado de su Instagram. En ella ambos posan acaramelados y sonrientes bajo un único título: un emoji de corazón. Sin embargo, los comentarios de sus amigos son mucho más reveladores. Mientras Ares le dedica ‘T’ estimo’, su entorno no deja de repetir ‘¡qué viva el amor!’. “Estoy seguro de que vuestro amor se encargará de llenar vuestras vidas de bellos momentos, donde cada uno de ellos escribirá vuestra bonita historia. Que el camino que habéis empezado juntos sea maravilloso”, escribe otro amigo. Palabras que confirman que su unión está más que consolidada, aunque Ares ni lo ha confirmado ni desmentido a este digital. “Estoy feliz y estoy bien. Estoy disfrutando mucho del verano, pero no tengo nada más que decir”, ha dicho Teixidó a LOOK.

Ambos tienen amigos en común y prueba de ello que uno de los socios de Albert sea además una de las personas más cercanas a Ares Teixidó. Y es que Albert forma parte del Grupo Lancaster, basado en la restauración y ocio en Castelldefels y Gavà Mar que además cuenta con cinco locales. De hecho, en su propia página presumen de que el Chiringuito de playa ‘Carita Morena’ fue una propuesta de ‘Espi’ y en él se ofrece tanto gastronomía como actividades deportivas que él mismo practica.

Aunque la relación de Ares y Albert es incipiente, lo cierto es que ambos permanecen felices el uno al lado del otro. Una unión que, sin ningún género de dudas, ha devuelto la ilusión a la presentadora. La misma que se hizo añicos cuando David Bustamante y ella decidieron pasar página a su particular historia y por la que el pasado mes de abril confirmó por primera vez su vínculo públicamente. “Lo he pasado muy mal”, dijo entonces en referencia al cantante.