El emotivo mensaje de Pilar García Muñiz tras el fallecimiento de su marido

Esta captura es del lunes 20 de agosto, en el #TD1. Nunca voy de negro para presentar. Ni con esa tristeza en los ojos. Pero es que este lunes ha sido un comienzo de semana amargo, injusto, despiadado: a nuestra compañera Pilar Muñíz y titular de este Telediario le acababa de cambiar la vida tras ver cómo el destino se llevaba la de su marido, también compañero de esta Casa, Pedro Roncal, así, sin más. Como el "Padre Coraje" que tengo a mis espaldas, Pilar deberá ahora sacar fuerzas de flaqueza para reconducir su vida y la de su pequeño… La vida te ha sacudido duro, querida Pilar, pero sabemos, por otras ocasiones, que eres fuerte. Muy fuerte. Ahora toca volver a aprender a caminar… Y no estás sola 🖤🖤🖤#CuentaConNosotros #TeQueremos #DEP

A post shared by Raquel Martínez (@raquelmtnez_tvinsta) on Aug 22, 2018 at 4:54pm PDT