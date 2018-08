De hacerle ‘la cobra’ a quitarle el “¿te cobra o no te cobra?”: el último revés de Bisbal a Chenoa

El almeriense le hizo una comentada 'cobra' en el concierto 'OT El reencuentro' Chenoa se desquitó con David Bisbal en sus memorias

Corría el año 2001 cuando unos jovencísimos David Bisbal y Chenoa se convertían en participantes de uno de los concursos que prometían revolucionar la industria musical española. Sin embargo, la primera edición de Operación Triunfo no solo fue su trampolín a la fama, sino el lugar donde comenzó su historia de amor. Los fans enloquecían con sus éxitos a la par que celebraban la consolidación de una romántica historia que se fraguó ante millones de espectadores. Pero, apenas tres años después, en 2005, una destrozada Chenoa salía en chándal al portal de su casa para dar explicaciones sobre su ruptura. Mucho ha llovido desde entonces, aunque hace apenas un par de años, a finales de 2016, la productora del programa revivía este amor en los escenarios con el concierto ‘OT El Reencuentro’. ‘Escondidos’, uno de los temas más recordados y aplaudidos de Chenoa y Bisbal a dúo fue, sin embargo, la puntilla para la argentina. Y es que, al final de la canción, Chenoa tuvo que aguantar el tipo después de que quien fuera su gran amor le hiciera una ‘cobra’ ante millones de espectadores.

No obstante, tal y como asegura el dicho, ‘la venganza es un plato que se sirve frío’ y diez meses después de aquel comentado desplante, Chenoa se cobró la revancha con el lanzamiento de sus memorias, bajo el título ‘Defectos perfectos’. Como no podía ser de otra manera, la ruptura con David Bisbal se convirtió en la parte más comentada de su libro, unas páginas en las que la supuesta actuación del almeriense a la hora de acabar con la relación no le dejaban en buen lugar.

Pero como no hay dos sin tres, Bisbal ha vuelto a tomar ventaja en el camino que se empeña en seguir cruzando sus vidas una y otra vez. Y es que este 2018 el almeriense ha sido el elegido para protagonizar la campaña publicitaria de una conocida empresa de telefonía, bajo el eslogan “Ay Fibra mía, cuándo serás mía”.

Hay que recordar que hace tan solo dos años, en 2016, fue Chenoa la encargada de protagonizar el spot de la citada compañía, con una frase en la que caricaturizaba la famosa ‘cobra’ que le había hecho su ex sobre el escenario: “Tu compañía ¿te cobra o no te cobra?”.

Cierto es que en 2017 fue David Bustamante el elegido para poner cara a las ofertas de esta empresa de telefonía, pero el hecho de que, apenas mes y medio después de su boda con Rosanna Zanetti, Bisbal protagonice la campaña publicitaria por la que una vez cobró su exnovia no deja de ser otra pequeña ‘pullita’ en el historial de quienes fueron los tortolitos de España.